vor 33 Min.

"Astro-Alex" fährt bei Rosenmontagszug mit Panorama

Alexander Gerst feiert Karneval in Köln - und fährt auf einem besonderen Wagen mit. Die Einladung dazu bekam der Astronaut schon vor einigen Jahren.

Astronaut Alexander Gerst (42) fährt in diesem Jahr beim Kölner Rosenmontagszug mit. Der prominente Raumfahrer aus Künzelsau (Hohenlohekreis in Baden-Württemberg) soll auf dem Wagen von Zugleiter Alexander Dieper Platz finden und dort - wie alle Mitfahrenden - ein Jackett mit kölschen Wörtern und kölschen Sprüchen als Kostüm tragen, wie das Festkomitee Kölner Karneval am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Wagen sei ganz auf das Motto des Rosenmontagszugs "Uns Sproch es Heimat" (Unsere Sprache ist Heimat) abgestellt.

"Astro-Alex" fährt zum ersten Mal auf dem Rosenmontagszug in Köln mit

Die Einladung zum Mitfahren an Gerst habe es schon seit vielen Jahren gegeben, stets sei es aber terminlich für ihn nicht möglich gewesen, sagte ein Sprecher des Europäischen Astronautenzentrums. 2019 habe es nun geklappt. "Astro-Alex" hatte zuletzt seine mittlerweile zweite Mission auf der Internationalen Raumstation ISS absolviert. Ende des vergangenen Jahres kehrte er zurück zur Erde. (dpa)

Donald Trump spielt Golf, Emmanuel Macron wird vom Sockel gestoßen und Kanzlerin Angela Merkel scgreddert sich wie ein Kunstbild - die Motivwagen des Kölner Rosenmontagszugs haben einiges zu bieten. Video: dpa

Themen Folgen