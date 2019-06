vor 53 Min.

Autofahrer sollen ohne Prüfung leichte Motorräder fahren dürfen

Autofahrer sollen in Zukunft auch größere Motorräder fahren dürfen - auch ohne dafür eine weitere Prüfung ablegen zu müssen. Experten sind entsetzt.

Wer einen Autoführerschein hat, soll künftig leichte Motorräder - 125er genannt - auch ohne zusätzlichen Motorradführerschein fahren dürfen. Die Fahrer müssen aber mindestens 25 Jahre alt sein, seit fünf Jahren einen Führerschein der Klasse B haben und eine "Fahrerschulung" mit mindestens fünf 90-minütigen Fahrstunden absolvieren, heißt es in einem Verordnungsentwurf des Bundesverkehrsministeriums.

Es geht dabei um Krafträder der Klasse A1 mit einem Hubraum von bis zu 125 Kubikzentimeter und einer Motorleistung von nicht mehr als 11 Kilowatt, also 15 PS. "Ziel der Schulung ist die Befähigung zum sicheren, verantwortungsvollen und umweltbewussten Führen eines entsprechenden Leichtkraftrades", heißt es in dem Papier.

Motorrad fahren ohne Motorradführerschein? Experten sind entsetzt

Unfallexperten sind entsetzt. Man sehe "keine hinreichenden Gründe, den Zugang zur zweitgefährlichsten Fahrzeugklasse auf deutschen Straßen zu lockern", heißt es in einer Stellungnahme des Deutschen Verkehrssicherheitsrats, aus der der Spiegel online zitiert. Noch gefährlicher sind in der Systematik des Rates lediglich Motorräder einer höheren Hubraumklasse. Experten erwarten unisono, dass nach der Änderung mehr Menschen bei Motorradunfällen getötet oder verletzt werden würden, so der Spiegel. (dpa/AZ)

Themen Folgen