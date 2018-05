Aviciis Beerdigung ist im kleinen Kreis geplant

20:18 Uhr

Mit "Wake me up" feierte er einen Welterfolg. Im April ist der schwedische Star-DJ Avicii überraschend tot in seinem Hotelzimmer im Oman aufgefunden worden.

Knapp einen Monat, nachdem Star-DJ Avicii tot gefunden worden ist, plant die Familie sein Begräbnis. Das soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Die Familie des gestorbenen schwedischen DJs Tim Bergling alias Avicii plant ein Begräbnis im kleinen Kreis. "Die Beerdigung wird nichtöffentlich im Beisein der Menschen stattfinden, die Tim nahestanden", hieß es in einer Mitteilung, die am Dienstag über die Sprecherin des Musikers, Ebba Lindqvist, verbreitet wurde.

Bergling war am 20. April in Maskat, der Hauptstadt des Oman, tot gefunden worden. Dort machte er Urlaub mit Freunden. Der Künstler wurde 28 Jahre alt. Details zur Todesursache gerieten auf Wunsch der Familie nicht an die Öffentlichkeit. Ein Verbrechen schloss die Polizei aber aus.

Avicii sei nicht für das Musikbusiness geeignet gewesen

In einem Statement der Familie hieß es, Tim sei eine zerbrechliche Künstlerseele gewesen, ein Perfektionist, der nicht für das Musikbusiness geeignet gewesen sei. Er habe nicht mehr leben können und habe Frieden finden wollen.

Avicii galt mit zwei Grammy-Nominierungen als einer der erfolgreichsten Musikmixer der Elektropopbranche. Mit seinem Hit "Wake Me Up" stand er 2013 lange auf Platz eins der am häufigsten gespielten Lieder auf Spotify. Er arbeitete unter anderem mit Chris Martin (Coldplay), Jon Bon Jovi, Robbie Williams und Madonna zusammen. (AZ/dpa)

