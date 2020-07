vor 32 Min.

Babyglück: Sarah Harrison verrät den Namen ihrer zweiten Tochter

Die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin aus Günzburg hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Den Namen des kleinen Mädchens hat die 29-Jährige nun verraten.

Von Anna Kabus

Sarah Harrison ist wieder Mutter geworden. Das gaben die Günzburgerin und ihr Mann Dominic Harrison auf ihren Instagram-Kanälen bekannt. Den Namen des Kindes hatten die Harrisons zunächst noch nicht öffentlich gemacht. Nur so viel verrieten die beiden in ihren Instagram-Stories: "Wir dürfen unsere kleine Prinzessin in den Armen halten. Es ist alles super verlaufen und uns geht es allen gut. Genießen jetzt unsere Kuschelzeit und melden uns die Tage bei euch." Auch ein Foto von dem kleinen Mädchen gab es zunächst noch nicht - Fans der ehemaligen " Der Bachelor"-Kandidaten mussten sich ein wenig gedulden.

Seit Mittwochnachmittag herrscht nun Klarheit: Kyla heißt die zweite Tochter der Harrisons. Das hat Sarah Harrison ihren Fans auf Instragram mitgeteilt. "Dein erster Atemzug hat unsere Familie komplett gemacht", schreibt die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin auf ihrem Kanal. Und weiter: "Ich kann mich im Moment nicht glücklicher schätzen. Welcome to our Family."

Bereits im Vorfeld hat Sarah Harrison kein Geheimnis darum gemacht, dass sie ihre zweite Tochter per Wunschkaiserschnitt zur Welt bringen wird. Einige ihrer Follower auf Instagram spekulierten daher bereits, dass der Geburtstag ihrer Tochter womöglich nicht ganz zufällig gewählt ist: Denn ihr erstes Kind, Mia Rose, kam auch am 27. zur Welt - am 27. November 2017. Harrisons zweites Kind wurde am 27. Juli geboren.

Der Name ihres ersten Kindes sorgte für Streit mit "Der Bachelor"-Kandidatin Melanie Müller

Auf den Namen der Tochter hatten die Fans besonders gespannt gewartet. Bei Sarahs erstem Kind sorgte die Namenswahl nämlich für Zoff mit "Der Bachelor"-Kollegin Melanie Müller. Deren Tochter, die nur wenige Monate vor Harrisons erster Tochter geboren wurde, heißt ebenfalls Mia Rose. Unter einen Facebook-Post von Sarah Harrison, in dem diese bekannt gab, ihr Kind genauso zu nennen, kommentierte Melanie Müller nur: "Peinlich". (mit loto)

