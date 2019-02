"Der Bachelor" 2019, Folge 6: Heute das Aus für Kandidatin Jade?

vor 51 Min.

In Folge 6 von "Der Bachelor" 2019 sind nur noch acht Kandidatinnen übrig. Welche Dame hat gute Chancen bei Andrej Mangold? Hier die Vorschau.

Das Feld lichtet sich: Nur noch acht Kandidatinnen sind in Folge 6 von "Der Bachelor 2019" dabei. Dabei handelt sich um Nadine, Vanessa, Nathalia, Claudia, Stefanie, Jade, Jennifer und Eva. Wer es heute in der sechsten Nacht der Rosen in die nächste Runde schafft, darf den Bachelor mit nach Hause nehmen. Denn in Folge 7 stehen bereits die Homedates in Deutschland an.

"Der Bachelor" 2019: Wer schafft es nach Folge 6 zu den Homedates?

Bei den acht letzten Kandidatinnen lassen sich langsam aber sicher die Erfolgschancen einschätzen. So scheint Eva gute Chancen auf eine weitere Rose zu haben. Die schöne Brünette erlebt mit Andrej ein aufregendes Date im Pool, heiße Küsse inklusive.

Bei Nathalia und Andrej scheint es auch zu funken. Die beiden haben ein wunderschönes Date zusammen. Doch in Folge 5 hatte sie noch kurz vor dem Aus gestanden. Kann sie also das Ruder noch einmal herumreißen? Nach den vorherigen Einzeldates und Gesprächen haben auch Nadine, Jenny und Stefanie gute Chancen weiterzukommen.

Fliegt Jade diese Woche beim Bachelor 2019 alleine nach Hause?

Ein paar der Kandidatinnen konnten sich bis jetzt noch nicht ins rechte Licht rücken. So kann Kandidatin Jade weder ein Einzeldate mit dem Bachelor vorweisen, noch konnte sie während der Gruppendates alleine mit Andrej sprechen. Dieser Zustand gibt ihr wohl zu denken. Sie fragt sich , warum sie überhaupt noch dabei sei und scheint gar ein wenig wütend zu sein.

"Ich bin jetzt auch kein Doof, der hier irgendwem hinterherrennt", ärgert sich die 24-jährige Flugbegleiterin. Und so viel sei schon mal verraten: In Folge 6 reicht es für die Blondine wieder nur zu einem Gruppendate. Kann Jade den Bachelor nun trotzdem überzeugen und eine Rose zu bekommen?

"Der Bachelor" 2019: Was sonst noch in Folge 6 passiert

Auch in Folge 6 von "Der Bachelor" 2019 ist Andrej viel beschäftigt. So geht es mit einer der Damen shoppen. Danach kommen sich der Bachelor und seine Begleitung während eines romantischen Privatkonzerts näher. Außerdem haben drei Kandidatinnen bei einem Tandem-Parasailing die Möglichkeit, dem Bachelor nahe zu kommen, bevor der Abend für eine von ihnen besonders romantisch ausklingt. Und am mexikanischen "Día de los Muertos" stürzen sich vier Frauen mit dem Bachelor ins bunte Treiben auf dem Marktplatz.

Um wenn es sich dabei jeweils handelt, sehen Sie heute Abend ab 20.15 auf RTL. (AZ)

