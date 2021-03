vor 17 Min.

Bachelor-Kandidatinnen 2021, Folge 9: Wer ist raus? Teilnehmerinnen im Finale

"Der Bachelor" 2021 läuft mit Staffel 11 bei RTL. Mit dabei waren anfangs 22 neue Kandidatinnen. Hier sehen Sie alle Single-Ladys im Überblick.

Mütze, Schal, Winterjacke und: Bikini. RTL musste dieses Jahr bei den Fotos der Kandidatinnen kreativ werden, um möglichst viel Haut zu zeigen, denn Staffel 11 findet aufgrund der Corona-Krise zum ersten Mal in Deutschland statt. Insgesamt 22 Kandidatinnen versuchen Bachelor Niko Griesert von sich zu überzeugen.

Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen die Kandidatinnen mit Alter, Wohnort und einem Satz vor, mit dem sie sich laut RTL selbst beschreiben.

"Der Bachelor": Kandidatinnen im Finale - Diese Teilnehmerinnen sind noch dabei

Bachelor 2021: Mimi Bild: TVNOW

Mimi (26), Bürokauffrau aus Pfungstadt: "Wenn ich mich nicht selbst beworben hätte, hätte es meine Familie getan."

Bachelor 2021: Stephie Bild: TVNOW

Stephie (25), Store Managerin aus Olching: "Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir einfach!"

"Der Bachelor" 2021: Wer ist raus?

Bild: TVNOW

Linda (25), Jura-Studentin und Model aus Hanau: "Ich bin die perfekte Kombination aus Schönheit und Köpfchen."

Bild: TVNOW

Michèle (27), Immobilienfachwirtin aus Köln: "Ich lasse mich oft von meinen Emotionen leiten."

Bild: TVNOW

Hannah (28), Unternehmerin aus Berlin: "Ich muss nicht in Watte gepackt werden!"

Bild: TVNOW

Karina (24), Kosmetikerin aus Hamburg: "Bei mir wird Familie großgeschrieben!"

Bild: TVNOW

Jacqueline S. (23), selbstständige Kosmetikerin aus Göppingen: "Alles passiert aus einem bestimmten Grund."

Bild: TVNOW

Jacqueline B. (32), Bankkauffrau aus Hannover: "Ich sorge für Trubel – im positiven Sinne."

Bild: TVNOW

Esther (22), Studentin aus Hannover: "Ich wäre gerne mit mir selbst in einer Beziehung."

Bachelor 2021: Laura Bild: TVNOW

Laura (22), Psychologiestudentin aus Hamburg: "Don’t count the days, make the days count!"

Bachelor 2021: Denise Bild: TVNOW

Denise (24), Flugbegleiterin aus Braunschweig: "Ich bin chilliger Bro-Typ und liebevolle Freundin in einem."

Bild: TVNOW

Debora (24), Tänzerin und Model aus Berlin: "Ein Kuss ist doch nur ein Kuss – warum nicht beim ersten Date?"

Kim-Denise (23), Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen aus Göppingen: "Liebe geht durch den Magen? Ich kenne einen guten Lieferservice!"

Bild: TVNOW

Kim Virginia (25), Flugbegleiterin aus Mannheim: "Ich mache gerne den ersten Schritt – danach lasse ich mich vom Mann verzaubern."

Bild: TVNOW

Anna (30), Flugbegleiterin aus Heidelberg: "Ich möchte keine schöne Hülle, ich will eine schöne Seele!"

Bachelor 2021: Nora Bild: TVNOW

Nora (31), Unternehmerin aus Leipzig: "Sei du selbst, alle anderen gibt es schon!"

Bachelor 2021: Nina Bild: TVNOW

Nina (20), Studentin aus Pirna: "Das Leben ist zu kurz um zu warten."

Bachelor 2021: Melissa Bild: TVNOW

Melissa (27), Bankfilialleiterin aus Hahnbach: "Wenn mich jemand unterschätzt, habe ich bereits gewonnen."

Bachelor 2021: Maria Bild: TVNOW

Maria (25), Studentin aus Recklinghausen: "Hoffentlich heißt er nicht Albert – Namen verbinde ich grundsätzlich mit einem Geschmack."

Bild: TVNOW

Nadine (24), Personalleiterin aus Tuttlingen: "Ich weiß, dass ich gut bei Männern ankomme."

Bachelor 2021: Vivien Bild: TVNOW

Vivien (27), Erzieherin aus Berlin: "All we have is now!"

Bild: TVNOW

Stefanie Desiree (27), Operationstechnische Assistentin aus München: "Ich stehe mehr auf Wohlstandsbäuchlein als auf Sixpack."

