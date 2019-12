vor 17 Min.

"Bachelor in Paradise"-Finale 2019 heute live im TV und Stream

"Bachelor in Paradise" 2019 live im TV und Stream sehen. Wer gewinnt das große Finale heute am 17. Dezember?

Das Finale von "Bachelor in Paradise" 2019 ist heute live im TV auf RTL und im Stream zu sehen. Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung. Hier die Infos zur Übertragung.

Heute ist es an der Zeit: Im " Bachelor in Paradise"-Finale 2019 wird die letzte Rose vergeben. Welches Pärchen gewinnt die Show? Hier ein Vorschau zur heutigen Folge 9: "Bachelor in Paradise", Folge 9: So wird heute das große Finale

Finale von "Bachelor in Paradise" 2019 heute live im TV und Stream sehen

"Bachelor in Paradise" 2019 startete am 15. Oktober. Im vergangenen Jahr fiel der Startschuss für Staffel 1 bereits im Mai. Für die diesjährige Staffel sind neun Folgen geplant.

Parallel zur TV-Ausstrahlung wird es "Bachelor in Paradise" auch im Stream bei TV NOW zu sehen geben. Dort können Sie die Folgen online auch nach der Erstausstrahlung sehen. Dieser Dienst ist zwar nicht kostenlos, kann aber als Probemonat getestet werden und ist laut Anbieter monatlich kündbar. Ansonsten kostet TV NOW 4,99 im Monat.

"Bachelor in Paradise"-Finale 2019 im Live-Stream und TV

Wenn "Bachelor in Paradise" in die zweite Runde geht, darf ein Mann nicht fehlen: Paul Janke, der Ur-Bachelor. Dieses Mal ist er allerdings nicht auf der Suche nach einer Partnerin, sondern als Barkeeper dabei. Er soll für die Singles ein paar Cocktails mixen, aber vor allem ein Ansprechpartner für sie sein.

Bereits 2018 war der 37-Jährige bei „Bachelor in Paradise“ dabei, doch er fand keine passende Partnerin. Stattdessen schlüpfte er schnell in die Rolle des Kumpel von allen. Janke freut sich darauf, bei "Bachelor in Paradise" 2019 ein offenes Ohr für die Kandidaten zu haben und ihnen vielleicht den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg zu geben. (AZ)

