vor 18 Min.

"Bachelor in Paradise", Folge 9: So war das große Finale

Welches Paar ist auch nach Folge 9 am 17.12.19 bei "Bachelor in Paradise" ein Paar?

Gestern Abend stand bei "Bachelor in Paradise" 2019 das große Finale auf dem Programm. Welches Pärchen ist auch nach der zweiten Staffel noch ein Paar? Hier der Nachbericht.

Am Dienstagabend stieg bei RTL das große Finale von " Bachelor in Paradise". Welches Paar ist auch nach der Sendung noch ein Paar? Wer verließ die Show alleine? Hier der Nachbericht zum großen Finale von "Bachelor in Paradise" 2019.

"Bachelor in Paradise", Folge 9 am 17.12.19: Dreamdates gehen unter die Haut

In der letzten Folge von "Bachelor in Paradise" hatten die Teilnehmer noch einmal die Chance, sich bei einem Dreamdate ihrer Gefühle sicher zu werden. Diese gingen teilweise unter die Haut - und zwar buchstäblich. "Christina und Marco, nun habt ihr die Möglichkeit euch eine gemeinsame Erinnerung zu schaffen, die euch für immer an eure Zeit im Paradies erinnern wird", teilt der Sender den Kandidaten per Brief mit und spielt dabei auf ein traditionell gestochenes Tattoo an. Für die spirituelle Christina ist schnell klar: "Ich will es unbedingt" und auch Marco kann es kaum erwarten sich eine Erinnerung an die gemeinsame Zeit auf dem Körper verewigen zu lassen.

Neben Christina und Marco entschieden sich auch Carina und Serkan sowie Natalie und Michi dazu, ein gemeinsames Dreamdate zu verbringen. Steffi und Oggy, sowie Ernestine und Andy entschieden sich dagegen.

"Bachelor in Paradise", Folge 9: Das große Wiedersehen bei Frauke Ludowig

Nach der Vergabe der letzten Rose trafen die Teilnehmer der diesjährigen Staffel im Studio in Köln bei Frauke Ludowig erneut aufeinander. Dabei wollte sie den Kandidaten noch einmal auf den Zahn fühlen, wie es nach der Staffel weiter ging. Gute Nachrichten für Fans von Carina und Serkan sowie Christina und Marco: Die beiden Pärchen sind nach wie vor zusammen. Auch Ernestine und Andy sowie Steffi und Oggy sehen sich nach wie vor häufiger und schließen eine künftige Beziehung nicht aus.

Folge 9 von "Bachelor in Paradise": Drama um Michi und Filip

Neben den guten Neuigkeiten kamen auch unschöne Wahrheiten über zwei Kandidaten ans Licht. Michi und Filip sollen bereits vor ihrer Zeit bei "Bachelor in Paradise" vergeben gewesen sein. Während Filiip die Sendung freiwillig verließ, vergab Michi nach einem gemeinsamen Dreamdate die letzte Rose an Natalie, meldete sich allerdings nach seiner Rückkehr nach Deutschland nie wieder bei der Düsseldorferin. (ts)

