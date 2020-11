vor 2 Min.

Bachelorette 2020: Übertragung heute am 25.11.20 live im TV und Stream

"Bachelorette" 2020 live im TV und Stream: Hier bekommen Sie alle Infos zur Übertragung der Dating-Show.

Es buhlen wieder 20 attraktive Single-Männer um eine Lady: Melissa Damilia heißt die neue " Bachelorette" 2020, die rote Rosen an die Männer verteilen darf. Und das dürfte wie immer gar nicht so leicht sein. Denn so unterschiedlich die Liebesanwärter auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Sie wollen das Herz der Bachelorette für sich gewinnen! Jede Woche muss sich die Bachelorette in der "Nacht der Rosen" aufs Neue entscheiden, wen sie näher kennenlernen möchte und wer gehen muss.

Alles zur Übertragung live im TV und Stream finden Sie hier. Außerdem bekommen Sie alle Infos zur Wiederholung von "Die Bachelorette" 2020.

"Die Bachelorette" 2020: Live im TV und Stream

Die diesjährige Staffel von "Die Bachelorette" 2020 ist am 14. Oktober gestartet. Die weiteren Folgen sind immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Insgesamt sind acht Folgen von "Die Bachelorette" angekündigt, die jeweils eine Länge von 120 Minuten haben.

Übertragung und ganze Folgen als Wiederholung von "Bachelorette" 2020

Ganze Folgen von "Die Bachelorette" 2020 laufen jeden Mittwochabend um 20.15 Uhr live im TV bei RTL. Außerdem können die Sendungen auch online im RTL-Live-Stream bei TVNOW.de und in der TVNOW App abgerufen werden. Auf dem Portal lassen sich auch alle Folgen in der Wiederholung sehen.

Premium-Kunden von TVNOW können die neuen Folgen von "Die Bachelorette" 2020 bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung streamen. TVNOW kostet als Premium-Paket monatlich 4,99 Euro. Der erste Monat ist gratis, das Abo jederzeit kündbar. TVNOW FREE ist kostenfrei, das Streamen von Livestreams über das LIVE-ONLY Paket kostet monatlich 2,99 Euro. (AZ)

