Schalalala: Partysänger kehren an den Ballermann auf Mallorca zurück

Plus Nach langer Zwangspause treten die Partysängerinnen und -sänger wieder auf Mallorca auf. Auch Peter Wackel. Aber die Branche muss leisere Töne anschlagen.

Peter Wackel – eine Zeitung nannte ihn mal den „Partynator aus Bubenreuth“ – steht auf der „Schinkenstraße“ und singt in die Kamera seines Smartphones. Die Schinkenstraße ist eine der zwei wichtigsten Partystraßen der Playa de Palma auf Mallorca, die andere ist die „Bierstraße“. Wackel, ein gebürtiger Franke, der eigentlich Steffen Peter Haas heißt, nimmt ein Video für Instagram auf. Er positioniert sich so, dass ihn das Schild des populären Lokals „Bierkönig“ überragt wie ein Alpengipfel seine Vorberge. Nach 658 Tagen Corona-Pause tritt er wieder hier auf.