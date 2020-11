vor 21 Min.

Bauer sucht Frau 2020: Gestern in Folge 3 verabschiedete sich eine Dame freiwillig

Für Jungbauer Patrick wurde es gestern ernst in Folge 3 von "Bauer sucht Frau" 2020. Eine seiner Herzensdamen verabschiedet sich freiwillig. Mehr in unserm Nachbericht.

"Bauer sucht Frau" 2020: Hier in unserem Nachbericht zu Folge 3 erfahren Sie, was gestern Abend bei den Bauern los war. Beim Dating in Nordrhein-Westfalen buhlten gleich fünf Frauen um Kartoffelbauer Peter.

Gestern Abend ging es bei " Bauer sucht Frau" 2020 mit Folge 3 weiter. In der neuesten Folge der Dating-Show von RTL durften wieder ein paar Landwirte und eine Bäuerin auf die große Liebe hoffen. Um 20.15 Uhr ging es los. Alles Wichtige erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

"Bauer sucht Frau" Gestern: Nachbericht zu Folge 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Auf den Höfen brach ein neuer Tag an. Diesmal durften Rinderwirt Lutz, Grünlandbauer Thomas, Geflügel- und Weinbauer Rüdiger, Jungbauer Patrick und Bäuerin Denise mit ihren Auserwählten die Höfe erkunden und gemeinsam an die Arbeit gehen. Beim Dating in Nordrhein-Westfalen buhlten gleich fünf Frauen um Kartoffelbauer Peter.

Und auch Jungbauer Patrick musste stark sein, bei ihm verabschiedete sich eine seiner Herzensdamen: Antonia. Sie hat Gefühle für Jungbauer Patrick aufgebaut – aus Angst, dass diese nicht erwidert werden könnten, wollte die 20-Jährige lieber freiwillig gehen.

Besser lief es dagegen bei Thomas und seiner Bianca. Mit einem selbst geschnitzten Herz machte der Landwirt seiner Auserwählten das Geständnis: "Ich wollte sagen, dass mein Herz jetzt dir gehört und hoffe, dass das auch zurückkommt". "Das kommt auch zurück", antwortet Bianca mit einem Lächeln. Überglücklich fiel dieser ihr in die Arme und küsste sie.

"Bauer sucht Frau" 2020: Alle Infos zur Übertragung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Hier erfahren Sie mehr über die Landwirte: Bauer sucht Frau, Kandidaten 2020: Alle Bauern kurz vorgestellt.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Inka Bause im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Bauer sucht Frau im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei Bauer sucht Frau Sendetermine und Sendezeit.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen