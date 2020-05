vor 31 Min.

"Bauer sucht Frau International" 2020, Folge 6: Nicht alle Bauern fanden gestern die Liebe

In Folge 6 von "Bauer sucht Frau International" 2020 standen gestern schwere Entscheidungen an. Welche Bauern die Liebe fanden, lesen Sie im Nachbericht.

In der vorerst letzten Folge von " Bauer sucht Frau International" 2020 gingen gestern in Folge 6 die Hofwochen zu Ende - und damit kochten auch die Emotionen hoch. Für viele Paare endete die gemeinsame Zeit tränenreich, mit der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. Andernorts machte sich eher Erleichterung darüber breit, dass die Zeit auf dem Hof endlich vorbei ist. Was in Folge 6 von "Bauer sucht Frau International" 2020 passierte und welche Paare eine Zukunft haben könnten, erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

"Bauer sucht Frau International" gestern: Bei Ashok und Myria regiert die Liebe - Nachbericht

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Die Hofwochen gingen gestern zu Ende und damit stanen schwierige Entscheidungen an: Wird es ein Wiedersehen geben? Ist eine Beziehung trotz der großen Entfernung möglich? Kann man sich einen Neustart in einem fremden Land vorstellen? Nicht bei jedem Paar und in jedem Land wurden diese Fragen im Verlauf der Sendung mit "Ja" beantwortet.

Sigi aus Namibia schickte zunächst Freia nach Hause, um mehr Zeit allein mit Edith zu haben. Allerdings stellten beide fest: Die ganz große Liebe war es nicht. Stattdessen wollen der Bauer und seine Wahl-Dame Freunde bleiben. Gerhard und Birgit, die ebenfalls auf dem afrikanischen Kontinent turtelten, hatten da mehr Erfolg: Sie küssten sich in der Show.

In Österreich und Ungarn konnte Inka Bause keine Erfolge verbuchen: Emanuel und Reiner mussten die Herzdamen ziehen lassen - beide bekamen in der Show gestern endgültig den Korb.

Bei Ashok und Myria knisterte es derweil in Indien schon seit einiger Zeit. Myria - ganz hingerissen von ihrem Gewürz-Bauern - konnte sich auch am Ende der gestrigen Folge eine längere Beziehung sehr gut vorstellen. Ebenso innig beendeten Vivien und Sebastian in Australien sowie Daniel und Maria in Neuseeland die Staffel. Hier stehen alle Zeichen auf Beziehung - auch wenn sich insbesondere der Neuseeländer Daniel nicht sicher war, ob eine Fernbeziehung im Corona-Zeitalter Zukunft haben würde.

