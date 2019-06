vor 20 Min.

"Bauer sucht Frau International", Folge 1: Bauern haben die Qual der Wahl

Heute startet "Bauer sucht Frau International" auf RTL. In Folge 1 müssen sich die Bauern für je drei Bewerberinnen entscheiden, mit denen sie die Hofwoche verbringen wollen.

Ab heute wird ein Ableger der RTL-Kuppenshow "Bauer sucht Frau" ausgestrahlt. Unter dem Motto "International" suchen diesmal deutschsprachige Bauern auf der ganzen Welt nach der großen Liebe. Bereits seit 14 Jahren macht sich Moderatorin Inka Bause gemeinsam mit Bauern und Bäuerinnen auf die Suche nach geeigneten Partnern. Schon in vergangenen Staffeln zählten Bauern aus dem Ausland wie Jörn und Gerald zu den Kandidaten.

"Bauer sucht Frau International", Folge 1: Bauern erhalten zahlreiche Briefe

In der heutigen Folge 1 von "Bauer sucht Frau International" treffen die Landwirte die Entscheidung, mit welchen Bewerberinnen sie die Hofwoche verbringen wollen. Hierfür müssen sie zahlreiche Briefe lesen, um die richtige Auswahl zu treffen. Die sechs Bauern aus Kanada, Namibia , Chile, Costa Rica, Australien und Südafrika hoffen, unter den Kandidatinnen die große Liebe zu finden.

"BsF International": Freddy aus Kanada ist überwältigt von vielen Anfragen

Besonders der kanadische Biobauer Freddy tut sich bei der Auswahl seiner drei Kandidatinnen schwer. "Ich hätte vielleicht 10, 15, 20 Briefe geschätzt. Nie hätte ich so einen großen Stapel erwartet!" Letztendlich konnte er sich dennoch für drei Damen entscheiden, die ihn in den kommenden Tagen in seinem Alltag begleiten sollen, heißt es in einer Meldung von RTL.

Bürokauffrau Francis, Dekorateurin Christin und Herdenmanagerin Jennika ziehen für eine Woche auf den Hof des 26-Jährigen und wollen sehen, ob sie sich ein Leben mit Freddy in Kanada vorstellen können.

Ob auch den übrigen Landwirten Stefan, Tom, Marco, Rainer und Rüdiger die Auswahl passender Kandidatinnen schwer fällt, das sehen Zuschauer ab heute Abend immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL. (AZ)

