"Bauer sucht Frau International", Folge 1: Gestern startete Staffel 2

"Bauer sucht Frau International" 2020: Gestern startete bei RTL Staffel 2 der Kuppelshow. Hier finden Sie alle Infos rund um Folge 1 in unserem Nachbericht.

Fans von " Bauer sucht Frau" aufgepasst: Gestern startete das internationale Format der Kuppelshow mit Staffel 2 auf RTL. Acht Landwirte wollen sich diesmal wieder ihren größten Wunsch erfüllen: Den Partner fürs Leben zu finden. Moderiert wird die Show wie schon im vorherigen Jahr von Inka Bause.

Ein Nachbericht zur gestrigen Folge 1 der Sendung gibt es hier bei uns in der Übersicht.

"Bauer sucht Frau International" heute: Der Nachbericht zu Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Gestern war es so weit: Die zweite Staffel der Kuppelshow startete auf RTL. Auch in diesem Jahr begeben sich Bauern aus der ganzen Welt auf die Suche nach der großen Liebe. In Folge 1 lernen die acht Kandidaten zum ersten Mal ihre potenziellen Partner kennen. Das Besondere in Staffel 2: Auch eine Landwirtin aus Australien will diesmal ihr Liebesglück finden. Gleich drei Männer statten Vivien in Übersee einen Besuch ab, um das Herz der 39-Jährigen zu erobern.

Und dann gibt es noch Daniel. Der 22-jährige Imker aus Neuseeland wollte unbedingt zwei Frauen zur Hofwoche einladen. Zur Wahl standen gleich fünf Frauen, die erbittert um den jungen Imker kämpften. Am Ende entschied er sich für die 18-jährige Maria und die 23-jährige Katja.

"Bauer sucht Frau International" 2020: Alle Infos im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

