18:42 Uhr

Bauer sucht Frau heute am 30.11.20: Übertragung im TV und Live-Stream. Gibt es auch Wiederholungen?

"Bauer sucht Frau" 2020 läuft seit dem 26. Oktober live im TV und Stream. Alle Infos rund um die Übertragung der RTL-Kuppel-Show haben wir hier für Sie.

" Bauer sucht Frau" 2020 ist jetzt mit Staffel 16 live im TV und Stream zu sehen. Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Show auch in diesem Jahr von Inka Bause moderiert. Seit der Ausstrahlung von Staffel 1 gehört die 50-Jährige zum "Bauer sucht Frau"-Inventar.

Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream.

"Bauer sucht Frau" 2020 live im TV und Stream - Infos zur Übertragung

In diesem Jahr begeben sich bei "Bauer sucht Frau" zehn verschiedene Kandidaten auf die Suche nach der Liebe ihres Lebens. Dieses Jahr ist auch eine Frau unter den Kandidaten. Jeder Bauer und jede Bäuerin wählt aus allen Bewerbungen eine Handvoll potentielle Partner aus, die dann zum großen Scheunenfest eingeladen werden. Dort haben die Herzensdamen und - männer und die Kandidaten und Kandidatin dann erstmals die Möglichkeit, sich kennenzulernen. Danach müssen sich die Landwirte entscheiden, welche Bewerber sie auf ihrem Hof besuchen dürfen. Zu sehen ist das Spektakel im Fernsehen bei RTL - und zwar jede Woche am Montag, um 20.15 Uhr.

"Bauer sucht Frau" 2020 im Live-TV, Stream - und als Wiederholung

"Bauer sucht Frau" 2020 startet am 26. Oktober. Die neuen Folgen laufen nicht nur im TV auf RTL , sondern werden auch im Live-Stream zu sehen sein. Ganze Folgen sind auch online in der Wiederholung abrufbar. Sie können über den kostenpflichtigen Dienst TV Now Premium gestreamt werden. Für eine Mitgliedschaft fallen jeden Monat 4,99 Euro an, sie ist laut Sender aber monatlich kündbar.

Wer noch kein Kunde bei TV NOW Premium ist, kann das Angebot einen Monat lang kostenlos nutzen: Es gibt eine Testphase, die nach 30 Tagen abläuft. (AZ)

