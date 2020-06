vor 16 Min.

"Beauty & The Nerd", Folge 3 gestern: Die Paare kommen sich näher

"Beauty & The Nerd" lief gestern mit Folge 3 im TV. Alles Wichtige zur Sendung erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

Von Tanja Schauer

Auch gestern Abend stellte sich ProSieben bei " Beauty & The Nerd" wieder die Frage: Ziehen Gegensätze sich wirklich an? Vor der traumhaften Kulisse Ibizas versuchen die unterschiedlichen Kandidaten das perfekte Gegenstück für sich zu finden und als bestes Paar des Formats hervorzugehen. Nach dem gemeinsamen Aufenthalt in der pompösen Villa winken den ungleichen Paaren 50.000 Euro Preisgeld sowie eine umfassende Typveränderung.

In Folge 3 von "Beauty & The Nerd" kamen sich die ungleichen Paare deutlich näher - es knisterte gewaltig in der Villa! Besonders beim Nachspielen bekannter, romantischer Filmszenen begannen die Funken zwischen den Beauties und den Nerds zu sprühen. Das Highlight - auch der erste Kuss fiel, nämlich zwischen Elias und Beauty Annabell.

Außerdem für Aufregung sorgte in der Villa ein Streit: Zwischen Emmy und Kim krachte es gewaltig, im Eifer des Gefechts wurde Emmy sogar handgreiflich. Zu viel für die anderen Kandidaten: Sie nominierten Emmy mitsamt Nerd-Partner Sven für den Auszug. Weil die beiden aber sowieso freiwillig das Handtuch warfen, stand die Entscheidung schnell fest.

