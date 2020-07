vor 33 Min.

Beckham-Sohn will US-Schauspielerin heiraten

Vor sieben Monaten haben Brooklyn Beckham (21) und Transformers-Star Nicola Peltz (25) ihre Liebe öffentlich gemacht – jetzt sind sie verlobt

Fußballer- und Spice-Girl-Sohn Brooklyn Beckham hat sich verlobt. Das älteste Kind von Victoria und David Beckham verkündete seine Verlobung mit der US-Schauspielerin Nicola Peltz ("Transformers 4: Ära des Untergangs") am Samstag via Instagram. "Vor zwei Wochen habe ich meine Seelenverwandte gefragt, ob sie mich heiraten will - und sie hat Ja gesagt", schrieb der 21-Jährige. Er verspreche, der beste Ehemann zu sein - und eines Tages auch der beste Papa.

Beckham-Sohn macht Verlobung auf Instagram öffentlich

Peltz und Beckham posteten beide ein gemeinsames Foto dazu - und auf Peltz' Account wird auch klar, warum das Bild von unten aus der Froschperspektive aufgenommen ist: Beckhams kleine Schwester Harper hatte es gemacht. "Vielen Dank für das Foto, Harper", schrieb Peltz (25). Und an ihren Verlobten gerichtet: "Du hast mich zum glücklichsten Mädchen der Welt gemacht."

Auch Victoria Beckham (46) äußerte sich begeistert über die "aufregendsten Neuigkeiten". Sie und Ex-Fußballer David (45) feierten Anfang Juli ihren 21. Hochzeitstag. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder: Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper. (dpa)

