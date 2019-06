vor 21 Min.

Behinderter wurde wie Sklave gehalten

Gruppe soll ihn in Köln eingesperrt haben

Sieben Frauen und Männer müssen sich seit Dienstag vor dem Kölner Landgericht verantworten, weil sie einen 25 Jahre alten behinderten Mann eingesperrt, geschlagen und gedemütigt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Freiheitsberaubung, Raub, gemeinschaftliche Körperverletzung, Bedrohung sowie Nötigung vor. Sie sollen den 25-Jährigen, der auch an Epilepsie leidet, in einer Wohnung in Köln wie einen Sklaven gehalten haben. Bei Prozessbeginn legten sechs der sieben Angeklagten Geständnisse ab. Der siebte gab an, sich noch äußern zu wollen. Laut Anklageschrift musste der 25-Jährige putzen, Müll sortieren und Wäsche waschen. Dabei sei er gedemütigt worden, indem er etwa einen Damenslip auf dem Kopf tragen musste und gefilmt wurde. Weigerte er sich, sollen ihn die Angeklagten im Alter zwischen 16 und 34 Jahren mit Schlägen und Tritten gegen Gesicht und Oberkörper gefügig gemacht haben. Nach fünf Tagen konnte er sich selbst befreien. (dpa)

Themen Folgen