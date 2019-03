12:42 Uhr

Bei der 1. "Headis Team-WM" treten Kai Pflaume und Mario Basler an

Thore Schölermann und Giovanni Zarrella treten bei der "1. Headis Team-WM" an.

Heute um 20.15 Uhr startet "Die 1. Headis Team-WM" auf ProSieben. Wer ist dabei? Und was ist Headis überhaupt? Alle Infos finden Sie hier.

Sechs Mannschaften, die jeweils aus einem Headis-Profi und einem sportlichen Promi bestehen, spielen heute, am Samstag, 23.03.2019, auf ProSieben in einem "Kopfballtischtennis"-Turnier den ersten Headis-Team-Weltmeister aus. Moderator Elton lädt ein und verkündet:"Die Fußball-Nationalmannschaft ist ein Scherbenhaufen. Bei der Handball-WM sind wir doch nur Vierter geworden – und beim Super Bowl war wieder keine deutsche Mannschaft dabei. Wir brauchen eine neue Sportart. Wir brauchen neue Helden. Wir brauchen Headis."

"Die 1. Headis-WM": Was ist eigentlich Headis?

Headis oder auch "Kopfballtischtennis" ist eine Sportart, bei der zwei Spieler an einer Tischtennisplatte den Ball hin und her spielen und dabei nur den Kopf benutzen dürfen. Gespielt wird mit einem 100 Gramm schweren Gummiball (Headisball), der laut Sender ungefähr so groß ist wie 64 Tischtennisbälle.

Die Platte darf mit allen Körperteilen berührt werden. Der Ball darf, anders als beim Tischtennis, direkt aus der Luft gespielt werden. Es gibt zwei Gewinnsätze. Wer zuerst elf Punkte erreicht, gewinnt den Satz. Headis wurde 2006 von dem Kaiserslauterner Sportstudenten René Wegner erfunden. Mittlerweile spielen 80.000 Sportler weltweit Headis.

"Die 1. Headis-WM": Das sind die Teilnehmer

Neben Fußball-Ikone Mario Basler und Axel Stein spielen auch "Headis"-erfahrene Promis wie Showmaster Kai Pflaume, Moderator Thore Schölermann, Schauspieler Tom Beck und Moderator Giovanni Zarrella. Mit dabei ist auch der aktuelle "Headis"-Weltmeister Cornelius Döll alias "Headsinfarkt".

Gruppe A:

Moderator Kai Pflaume und Profi "Headsinfarkt"

Schauspieler Axel Stein und Profi "Bagger Peter"

Fußball-Ikone Mario Basler und Profi "Sniper Schorsch"

Gruppe B:

Schauspieler Tom Beck und Profi "Nomit"

Musiker Giovanni Zarrella und Profi "Olaf der Wikinger"

Moderator Thore Schölermann und Profi "Lauchgesicht"

Kommentiert wird das sportliche Event von Ron Ringguth. "Die 1. Headis Team-WM" können Sie am Samstag, 23. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben sehen. (AZ)

Themen Folgen