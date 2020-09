vor 52 Min.

Berliner Flughafen kurz vor der Eröffnung: Eine Chronologie der Pannen

Ende Oktober 2020 soll der Berliner Flughafen BER endlich den Betrieb aufnehmen. Damit geht das Chaos zu Ende, das 1991 begann. Eine Chronologie der Baustelle.

Findet das Chaos ein Ende? Es sieht ganz so aus. Im Oktober 2020 soll der Berliner Flughafen BER den Betrieb aufnehmen. Bis dahin war es ein langer Weg. Wir dokumentieren die wichtigsten Stationen des Pannen-Flughafens - und beginnen im Jahr 1991...

Dezember 1991: Gründung der Berlin Brandenburg Flughafen Holding (BBF). Gesellschafter sind die Länder Berlin und Brandenburg.

Mai 1996: Berlin, Brandenburg und der Bund einigen sich darauf, dass der zukünftige Hauptstadtflughafen neben dem derzeitigen Flughafen Schönefeld südöstlich von Berlin gebaut wird.

August 2004: Die Landesregierung in Potsdam erteilt den Planfeststellungsbeschluss für das größte ostdeutsche Infrastrukturvorhaben, den Flughafen Berlin-Brandenburg International (BBI).

März 2006: Die Gegner des Großflughafens scheitern mit ihrem juristischen Kampf gegen das Projekt.

September 2006: Der damalige Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee, Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit sowie Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (alle SPD) setzen den symbolischen ersten Spatenstich. Der neue Flughafen soll zum Winterflugplan 2011 fertig werden.

Juli 2008: Die Arbeiten am Terminal beginnen.

Oktober 2008: Der Flughafen Berlin-Tempelhof wird geschlossen.

Juni 2010: Der Eröffnungstermin des neuen Flughafens wird auf den 3. Juni 2012 verschoben.

Mai 2012: Nur knapp einen Monat vor der geplanten Eröffnung teilt der Aufsichtsrat mit, dass die Eröffnung erneut verschoben wird, weil der Brandschutz nicht funktioniert und der Flughafen deshalb keine Genehmigung erhält.

September 2012: Der Termin im Frühjahr 2013 wird ebenfalls gestrichen, weil die Arbeiten mehr Zeit brauchen. Der neue Technikchef Horst Amann hält eine Eröffnung des Flughafens Ende Oktober 2013 aber für machbar.

Dezember 2012: Mehrere Gutachten werden bekannt, laut denen der Flughafen für die Zahl der erwarteten Passagiere zu klein geplant ist.

Januar 2013: Nachdem der Technikchef den Eröffnungstermin im Oktober 2013 als nicht mehr haltbar bezeichnet hat, wird Geschäftsführer Rainer Schwarz entlassen.

Äußerlich sieht der Berliner Flughafen schon seit einiger Zeit betriebsbereit aus. Bild: Patrick Pleul, dpa

Januar 2013: Wowereit gibt das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden an Brandenburgs damaligen Ministerpräsidenten Platzeck ab.

März 2013: Der Aufsichtsrat teilt überraschend mit, dass der ehemalige Bahn-Chef Mehdorn als neuer Geschäftsführer des BER die Bauarbeiten vorantreiben soll (ein Porträt).

Ende 2013 ist noch immer kein Eröffnungstermin in Sicht. Noch 2014 will Hartmut Mehdorn allerdings täglich einen Flieger vom Nordpier des Airports starten lassen, um die Systeme zu testen.

Im April 2014 verkündet Hartmut Mehdorn, dass er weitere 1,1 Milliarden Euro bei den Gesellschaftern anfragen wird. Die Gesamtkosten steigen damit von 4,3 Milliarden Euro auf 5,4 Milliarden Euro.

November 2014: Nun stehen weitere Mehrkosten in Höhe von 2,19 Milliarden Euro wegen weiterer Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Raum.

Im Dezember 2014 kündigt Hartmut Mehdorn ein neues Eröffnungsdatum an: 2017 soll der BER in Betrieb gehen, heißt es nun.

März 2015: Schon wieder ein neuer Chef: Der ehemalige Rolls-Royce-Manager Karsten Mühlenfeld übernimmt den Chefposten, nachdem Hartmut Mehdorn zurückgetreten war.

August 2015: Eine der wichtigsten Baufirmen des Flughafens ins pleite. Der Konzern Imtech meldet Insolvenz an.

Im Januar 2017 wird offiziell verkündet, dass BER im Jahr 2017 nicht eröffnet wird.

Lichtete das Chaos am BER: Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Bild: Bernd Settnik, dpa

März 2017: Und noch ein neuer Chef. Karsten Mühlefeld verlässt den BER vorzeitig. Neuer Geschäftsführer wird der Berliner Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup. Auch im Aufsichtsrat ändert sich etwas - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller verlässt das Gremium.

September 2017: Eine Mehrheit der Berliner stimmt in einem Volksentscheid für den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel, selbst wenn BER eröffnet ist. Denn: Der Flughafen wäre wegen den Verspätungen bereits zur Eröffnung zu klein.

Dezember 2017: Flughafen-Chef Lütke Daldrup will ein Eröffnungsdatum nennen. Spekuliert wird über ein Datum zwischen 2020 und 2023. Zwar könnten die Bauarbeiten vermutlich noch 2018 abgeschlossen werden. Dann müsste der Flughafen aber noch unter Praxisbedingungen getestet werden - wobei wieder Fehler auftreten könnten.

Januar 2018: Daldrup gibt bekannt, am 2. März genaue Angaben zu den Mehrkosten machen zu wollen. Die veranschlagten 6,5 Milliarden Euro galten nur für einen Start im Jahr 2018. Die Bauarbeiten dauern aber noch länger. Die CDU will nicht weiter in die Fertigstellung des Flughafens investieren.

Im März 2018 erklärt die Flughafengesellschaft, den Ausbau künftig privat unterstützen zu lassen. Das Terminal 2 soll als Mietkauf- oder Leasingobjekt gebaut werden. Die Eröffnung des BER wird auf Herbst 2020 terminiert.

Mai 2018: Wichtige Baufirmen wie Bosch und Siemens lassen sich für die Arbeiten an der Haustechnik auf feste Terminpläne ein. Zudem wird bekannt, dass die Flughafengesellschaft 83,6 Millionen Euro Verlust im Jahr 2017 verzeichnet. Und eine Projektsteuerungsfirma stellt fest, dass sie bei der Kabel-Sanierung elf Monate im Verzug sei.

Im Juli 2018 erteilt das Bauordnungsamt des Landkreises Dahme-Spreewald die Genehmigung für den Bau von Terminal 2.

Der selbstständige Berater und Flughafenplaner Patrick Muller übernimmt im August 2018 die Betriebsleitung der Flughäfen Tegel und Schönefeld. Zu seinen Aufgaben werden auch der Probebetrieb und die Eröffnung des BER gehören.

November 2018: Der Bauingenieur Carsten Wilmsen wird neuer Bau- und Technikchef.

März 2019: Der Tüv äußert Bedenken über den Zeitplan bis zur Intriebnahme. Es ist unklar, ob die Tests der Anlagen im Terminal im Frühjahr 2019 beginnen können.

Juli 2019: Die Sanierung des Flughafens dauert inzwischen länger als der eigentliche Bau. Die Kosten liegen mittlerweile bei rund sechs Milliarden Euro.

November 2019: Ein Meilenstein - die Tüv-Prüfungen am BER verlaufen erfolgreich. Damit können die Vorbereitungen für den Umzug von Tegel beginnen.

Test mit Komparsen: Zur Eröffnung am 31. Oktober 2020 soll nach den jahrelangen Problemen am BER alles glatt laufen. Bild: Soeren Stache, dpa

Juli 2020: Damit bei der Eröffnung tatsächlich alles funktioniert, proben ab JuliKomparsen den Flughafenbetrieb am BER. Ingesamt sollen 9000 Komparsen an den Tests teilnehmen. Sie testen unter anderem den Check-in, die Gepäckabgabe, die Sicherheitskontrollen sowie die Ankünfte.

August 2020: Der Sicherheitscheck am Flughafen läuft. Das sogenannte Cleaning dauert zehn Tage und ist die Voraussetzung dafür, dass der endgültige Sicherheitsbereich am Flughafen abgegrenzt werden kann. Wer ihn künftig betritt, muss vorher durch die Sicherheitskontrolle.

August 2020: Am Flughafen geht es voran, aber in der Umgebung fehlt noch einiges. Denn an vielen Häusern von Flughafen-Anwohnern fehlt nach wie vor der Schallschutz. Das liegt offenbar auch daran, dass zahlreiche Anwohner daran zweifelten, dass der Flughafen überhaupt in Betrieb genommen wird.

August 2020: Die ersten Airlines, die am BER landen werden, sind Lufthansa und Easyjet. Maschinen der beiden Fluggesellschaften sollen am 31. Oktober gleichzeitig auf den beiden Landebahnen aufsetzen und am neuen Terminal in Schönefeld andocken, kündigte die Flughafengesellschaft an. Ein Eröffnungsfest ist nach der zahlreichen Panne und aufgrund der Corona-Situation nicht geplant.

September 2020: Die Corona-Krise setzt auch der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft zu. Bund und Länder stellen Finanzhilfen von 300 Millionen Euro für das laufende Jahr in Aussicht.

September 2020: Pünktlich zur geplanten Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER am 31. Oktober ist auch dessen Terminal 2 (T2) fertig geworden - gebraucht wird es aber aufgrund der niedrigen Passagierzahlen in der Corona-Krise zunächst nicht. "Die FBB wird das T2 daher voraussichtlich erst zum Sommerflugplan 2021 in Betrieb nehmen", teilte der Chef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB), Engelbert Lütke Daldrup, mit. "Bis dahin können wir eine halbe Million Euro pro Monat einsparen. Bei wieder steigenden Passagierzahlen ist das Terminal 2 innerhalb kürzester Zeit betriebsbereit."

