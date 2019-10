vor 7 Min.

Betrunkener Autofahrer rast in Ehepaar - 57-Jährige tot

Unfall: Mit 1,92 Promille ist ein Mann im sächsichen Dippoldiswalde mit dem Auto gefahren. Er raste in ein Ehepaar.

Ein betrunkener Autofahrer ist im sächsischen Dippoldiswalde in ein Ehepaar gerast, das am Fahrbahnrand lief. Die 57 Jahre alte Frau starb am Unfallort, ihr 60 Jahre alter Ehemann wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

Den Angaben zufolge lief das Ehepaar in der Nacht zum Sonntag am rechten Fahrbahnrand, als der 54-Jährige die Gewalt über sein Auto verlor und die beiden erfasste. Er setzte seine Fahrt zunächst fort, kehrte aber dann zur Unfallstelle zurück. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. (dpa)

