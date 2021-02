vor 32 Min.

Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki? Vorschau auf die Wissens-Show bei RTL

In diesem Artikel finden Sie eine Vorschau zur Show "Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?". Moderator ist Günther Jauch.

Wie schlau ist die "Blitzbirne" aus IBES wirklich? In der neuen Show "Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?" will RTL das herausfinden. Wir geben Ihnen eine Vorschau.

Von Claus Holscher

"Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?" Da werden wohl so manche heftig mit dem Kopf nicken, doch Vorsicht! Die häufig als "Blitzbirne" geschmähte Dschungelkönigin von IBES 2019 hat deutlich mehr drauf, als die meisten denken - das hat sie mittlerweile mehrfach bewiesen. Wir geben Ihnen hier eine Vorschau auf ihre neueste Show bei RTL.

"Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?" Die Fußstapfen sind unterschiedlich groß

"Bin ich schlauer als...?" Nachdem sich mittlerweile Verona Pooth und Oliver Pocher dem Wissenstest unterzogen haben, kehrt der 2019er-Kandidat Günther Jauch heute am 12. Februar 2021 um 20.15 Uhr auf seinen angestammten Platz als Moderator zurück und darf einem anderen Testpromi auf den Zahn fühlen. Sein Opfer: Evelyn Burdecki.

Wie schlau ist Evelyn Burdecki denn nun wirklich? Und wer ist schlauer als der Reality-Star? Bin ich womöglich genauso schlau? Oder sogar deutlich schlauer? Antworten gibt die RTL-Show. Ein neu entwickelter, wissenschaftlich fundierter Test ermöglicht jedem Zuschauer, sich von der Couch aus direkt mit Evelyn Burdecki, ihren prominenten Gästen und dem Rest der Nation zu messen. TV-Liebling Jauch moderiert und erläutert dem Publikum die Fragen.

Die Kandidatin von "Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?" musste sich im Vorfeld testen lassen

Wie Günther Jauch, Oliver Pocher und Verona Pooth in den vorigen Folgen musste Evelyn Burdecki sich im Vorfeld der Show einem umfangreichen Wissenstest unterziehen. Dazu kam ein komplett neues, von Experten entwickeltes Forschungsdesign zum Einsatz.

Evelyn Burdecki hat den Check also bereits vor der Sendung gemacht - natürlich vor laufender Kamera und unter strengsten Anti-Schummel-Vorkehrungen. Erst in der Sendung selbst wird sie nach jeder Frage erfahren, wie gut oder schlecht sie war. Das wird mit den Ergebnissen der prominenten Studiogäste verglichen, die sich exakt demselben Check vor Ort unterziehen.

Im Vergleich dazu gibt es noch ein repräsentatives Deutschland-Panel, das sich dem Test ebenfalls bereits vor der Show gestellt hat. Auf diese Weise bekommt jeder Fernsehzuschauer am Ende Antworten auf die drei - alles entscheidenden - Fragen: Bin ich schlauer als der Durchschnitts-Deutsche? Schlauer als die Studio-Promis? Vor allem aber: "Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?"

"Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?" Hier ein Porträt der Kandidatin

Evelyn Burdecki ist vielen RTL-Zuschauern noch als Siegerin der Dschungelcamp-Show "IBES" 2019 und als Tänzerin aus "Let's Dance" bekannt. Als Kandidatin in einer Wissens-Show ist sie bisher allerdings noch nicht hervorgetreten, und diesmal dürfte ihr loses Mundwerk ihr auch nicht unbedingt weiterhelfen.

Ihr Kurz-Steckbrief:

Geboren am 20. September 1988

Familienstand : ledig

Beruf: Reality-Schauspielerin, gelernte Fitness-Trainerin

Ihr nach eigener Aussage größter Triumph abseits des Fernsehens - sie startete 2018 in der RTL-Kuppelshow "Bachelor in Paradise" - war für Evelyn Burdecki eine Party in der Villa von Leonardo DiCaprio, zu der er sie höchstpersönlich eingeladen haben soll. Ansonsten war ihr schon seit ihrer Jugend klar, dass sie unbedingt "ins Fernsehen" wollte. Weil das nicht auf Anhieb klappte, hat Evelyn Burdecki zunächst eine Ausbildung zur Fitness-Trainerin gemacht und zwischendrin als Kellnerin und Komparsin gejobbt.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen