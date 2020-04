Björn Ulvaeus wird 75: Mister Abba hat allen Grund zum Feiern

Plus Björn Ulvaeus wird 75. Was er über das Alter denkt und wann endlich neue Songs seiner Kultband zu hören sind.

Kaum ein Land sei so alters-fixiert in der Art, wie es mit Menschen umgehe, wie Schweden, wetterte Björn Ulvaeus kürzlich. So, als ob man nur das sei als Mensch, was die Ziffern der Lebensjahre ausdrücken würden. Im Ausland sei man da nachsichtiger. Der Frontmann der legendären schwedischen Popgruppe Abba weiß, wovon er spricht. Zumal an diesem Samstag die Ziffern seiner Lebensjahre sich von 74 auf 75 ändern. Seinen Geburtstag wird er dann vermutlich in seiner Villa in Stockholm feiern.

Während die anderen drei Bandmitglieder – seine Ex-Frau Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson – fast gänzlich aus dem Promi-Leben der schwedischen Hauptstadt verschwunden sind und sich auch selten öffentlich äußern, ist Ulvaeus so etwas wie das Gesicht Abbas geblieben. Und während die Abba-Mitglieder 1982 getrennter Wege gingen, ist er nicht nur dem Musikgeschäft stets treu geblieben. Björn Ulvaeus betreibt Hotels und ist die treibende Kraft hinter dem Abba-Musical, dem Stockholmer Abba-Museum oder der Abba-Party-Veranstaltungsreihe. Er gilt als überaus geschäftstüchtig.

Björn Ulvaeus: Von Abba zu Pippi Langstrumpf

Sein aktuelles Projekt ist eine Pippi-Langstrumpf-Show: Astrid Lindgrens weltberühmte Kinderbuchfigur Pippi geht in den Zirkus – und das soll mit einem echten Zirkus aufgeführt werden. Die Musik dafür kommt von Björn Ulvaeus und seinem Abba-Freund Benny Andersson. Näher könne man nicht an das Recht, Geld zu drucken, herankommen, ohne dass es ungesetzlich werde, hielt ihm ein TV-Moderator vor. Ulvaeus antwortete mit einem Lächeln: Er habe darüber gar nicht nachgedacht, „aber da hast du recht!“ Er fügte hinzu: „Die Welt braucht Pippi, gerade jetzt.“ Übrigens werde Pippi 75, genauso wie er.

Im Herbst 1945 erschien das erste Pippi-Langstrumpf-Buch; Ulvaeus wuchs in Västervik, nicht weit von Lindgrens Geburtsort Vimmerby, auf. Er habe seinen vier Kindern auch einiges von Pippi beigebracht. „Ich hoffe, ich habe sie zu Freimut, Selbstständigkeit und Skepsis gegenüber Autoritäten erzogen“, sagte er in einem Fernsehinterview. Er selbst sei ja ein sehr unsicheres, schüchternes Kind gewesen, eigentlich fühle er sich erst jetzt, in seinen 70ern, ein wenig sicherer.

Treten Abba je wieder auf?

Immer wieder beantworten musste Ulvaeus in den vergangenen Jahren die Frage nach den neuen Abba-Songs „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“. Er hatte sie vor zwei Jahren angekündigt und in einem Interview mit unserer Redaktion gesagt, sie klängen „sehr nach Abba“. Sogar weitere Lieder schloss er nicht aus. Eine Weltsensation, die Fans erfreute und große Erwartungen aufkommen ließ, auch auf Konzerte der Kultband. Die jedoch enttäuschte er. Gefragt, ob Abba nochmals live auftreten werden, sagte er: „Völlig ausgeschlossen. Das wird nie passieren.“ Und die neuen Songs? Die sollen „definitiv“ noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Es würde das Jahr zu einem besonderen machen für Ulvaeus, der am 25. April 1945 in Göteborg als Sohn eines Abteilungsleiters und einer Angestellten geboren wurde. Und der mit 13 seine erste Gitarre geschenkt bekam.

Der Beginn einer sagenhaften Karriere. Schon in den 60ern wurde er mit der Band The Hootenanny Singers zum Teenie-Idol in Schweden. Die Abba-Gründung folgte 1972. 1974 dann der internationale Durchbruch beim Eurovision Song Contest mit „Waterloo“. Hit auf Hit ging es weiter: „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „Money, Money, Money“. Auch für Ulvaeus privat ging es weiter. Wenige Tage nach der Scheidung im Jahr 1980 von Agnetha Fältskog, die seit 1971 seine Ehefrau war, lernte er Lena Källersjö kennen. Sie sind verheiratet, haben zwei Töchter. So fügte sich vieles im Leben eines der bekanntesten Schweden – neben Astrid Lindgren.

