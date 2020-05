vor 17 Min.

"Bordertown", Staffel 3: Start, Handlung, Folgen, Schauspieler und Trailer

Staffel 3 von "Bordertown" ist bei Netflix verfügbar. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast und Trailer gibt es hier.

Neue Folgen der finnischen Krimiserie "Bordertown" sind seit 11.5.20 mit Staffel 3 bei Netflix zu sehen. Wir haben alle Informationen rund um Start, Folgen, Handlung und Besetzung hier für Sie zusammengestellt. Außerdem finden Sie am Ende einen Trailer zur Serie.

"Bordertown": Start von Staffel 3

Staffel 3 von "Bordertown" ist seit Montag, 11. Mai 2020, auf Netflix verfügbar. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

Handlung: Worum geht es in "Bordertown"?

Auch in Staffel 3 von "Bordertown" geht es um den Chefermittler Kari Sorjonen, nach dem die finnische Serie im Original benannt ist. Der Polizist war mit seiner Familie in ein Dorf nahe der russisch-finnischen Grenze gezogen, um dort mit seiner Familie ein ruhigeres Leben zu führen. Die Ruhe in der Einöde währt jedoch nicht lange: Als eine Mordserie mit fünf Opfern den kleinen Ort erschüttert nimmt Sorjonen die Ermittlungen auf.

"Bordertown": Folgen von Staffel 3

Insgesamt wird es zehn neue Folgen in Staffel 3 von "Bordertown" geben. Alle Episoden werden, wie bei Netflix üblich, am Release-Tag zur Verfügung gestellt und dauern etwa 42 Minuten. Die deutschen Titel der neuen Folgen wurden bisher nicht veröffentlicht. Wir werden sie nachliefern, sobald Netflix die Infos zur Verfügung stellt.

Besetzung von "Bordertown": Schauspieler im Cast

Hier finden Sie die Schauspieler und ihre deutschen Synchronsprecher in der Übersicht:

Rollenname Schauspieler Synchron­sprecher Kari Sorjonen Ville Virtanen Oliver Siebeck Pauliina Sorjonen Matleena Kuusniemi Christin Marquitan Lena Jaakkola Anu Sinisalo Victoria Sturm Katia Jaakkola Lenita Susi Kristina Tietz Taina Perttula Kristiina Halttu Sabine Arnhold Janina Sorjonen Olivia Ainali Olivia Büschken Niko Uusitalo Ilkka Villi Till Endemann Johanna Metso Niina Nurminen Anneli Ahola Laura Malmivaara Daniela Thuar Mikael Ahola Mikko Leppilampi Matthias Deutelmoser Robert Degerman Janne Virtanen Detlef Bierstedt Hannu-Pekka Lund Max Bremer Uwe Büschken

Trailer zu "Bordertown"

Derzeit ist kein deutscher Trailer zu "Bordertown" verfügbar. Einen Trailer im finnischen O-Ton mit englischen Untertiteln können Sie sich hier auf dieser Seite ansehen. (AZ)

