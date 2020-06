20:23 Uhr

"Breeders": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Sie wollen alles zur Sky-Serie "Breeders" wissen? Hier erfahren Sie alles rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer.

Von Monique Neubauer

Obwohl man seine Kinder über alles liebt, gibt es Momente, in denen sie einfach nur nerven. "Breeders" bringt diese Momente lustig auf den Punkt. Eine zweite Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben.

Wann der Start-Termin der Comedyserie ist und wie viele Folgen sie hat, lesen Sie hier. Außerdem gibt es weitere Infos zur Handlung, den Schauspielern und dem Trailer.

Start-Termin von "Breeders"

Die Serie "Breeders" wird ab dem 4. August 2020 immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen bei folgenden Anbietern von Sky zu sehen sein:

Sky Atlantic HD

Sky Ticket

Sky Go

Sky Q

Um was geht es in "Breeders"?: Die Handlung

Paul ist Vater von zwei Kindern und versucht immer ein liebevoller Papa zu sein. Doch manchmal bringen ihn die Kinder an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Er fragt sich, ob er überhaupt ein guter Vater sein kann. Auch seine Freundin Ally hat ab und an Selbstzweifel, was die Erziehung der Kinder angeht. Auch wenn es auf den ersten Blick so scheint als würde sie etwas besser mit der Situation zurechtzukommen.

Zu allem Überfluss steht eines Tages Allys Vater Michael vor der Tür, zu dem sie lange keinen Kontakt hatte. Er zieht bei der Familie ein und erzählt seinen Enkeln gerne mal, dass Hausaufgaben völlig unnötig sind und stellt den Haushalt zusätzlich auf den Kopf.

Die Folgen der Serie "Breeders"

"Breeders", Staffel 1, wird zehn Episoden à 30 Minuten beinhalten. Hier vorerst die englischen Titel der Folgen:

No Sleep No Places No Accident No Lied No Dad No Talking No Exit NO Honeymoon No Cure - 1 No Cure - 2

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "Breeders"

Rolle Schauspieler Paul Martin Freeman Ally Daisy Haggard Michael Michael McKean ? Joanna Bacon ? Alun Armstrong

"Breeders": Der Trailer

Hier finden Sie einen Trailer zur Serie:

