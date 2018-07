17:05 Uhr

CSD-Party wegen Unwetterwarnung abgebrochen Panorama

Tausende Menschen beteiligten sich an der Parade zum Christopher Street Day in Berlin. Später musste die Party abgebrochen werden.

Wegen eines herannahenden Unwetters sind die Feiern zum Christopher Street Day in Berlin am Samstagabend vorzeitig beendet worden. Die Veranstalter brachen die Großveranstaltung, an der mehrere hunderttausend Menschen teilgenommen hatten, in Absprache mit der Polizei ab, wie diese mitteilte. Die Polizei forderte die Feiernden auf, die Veranstaltung "besonnen" zu verlassen. Der Tiergarten und umliegende Grünflächen sollten gemieden werden, weil hier Gefahr durch herabstürzende Äste bestehe.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor eine Unwetterwarnung für Berlin und Brandenburg herausgegeben. Es drohten Gewitter mit Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter, orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Stundenkilometern sowie Hagel.

Die bunte und friedliche Party hatte am Mittag begonnen. Unter dem Motto "Mein Körper - meine Identität - mein Leben" zog die Parade vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor, wo die Abschlusskundgebung samt großer Party stieg - bis sich der Himmel verdunkelte und die Veranstaltung abgebrochen wurde.

Der CSD wurde in Berlin zum 40. Mal gefeiert. Etliche Teilnehmer waren bunt und glitzernd gekleidet, viele hielten Flaggen, Luftballons und Schirme in den Regenbogenfarben in den Händen. (afp)

