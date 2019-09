vor 21 Min.

"Carnival Row": Schauspieler, Handlung, Trailer, Stream, Start, Kritik

"Carnival Row" gibt es im Stream auf Amazon Prime Video. Hier gibt es alle Infos zu Start, Trailer, Handlung, Folgen, Schauspieler, Stream und Kritik.

"Carnival Row" läuft seit dem 30.08.2019 auf Amazon Prime und bisher können die Rezensionen sich sehen lassen: Auf der Datenbank Imdb hat die Fantasy-Serie eine Bewertung von 8,1 Sternen. "A Killing on Carnival Row" von Travis Beacham war die Grundlage für die hochkarätig besetzte Serie "Carnival Row". Lange hatte man nichts von "Herr der Ringe"-Star Orlando Bloom gehört oder gesehen, doch nun ist er in der Hauptrolle von "Carnival Row" zurück auf den Bildschirmen. An seiner Seite steht Model und Schauspielerin Cara Delevingne, die man aus Filmen wie "Suicide Squad" und "Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten" kennt. Hier erfahren Sie mehr zu Start, Trailer, Handlung, Folgen, Schauspieler, Stream und Kritik.

"Carnival Row": Start der Serie auf Amazon Prime Video

"Carnival Row" ist seit dem 30. August 2019 auf Amazon Prime Video im Stream verfügbar. Staffel 1 der Amazon-Eigenproduktion umfasst insgesamt acht Folgen. Regie führen sollte ursprünglich Guillermo Del Toro, doch aufgrund anderweitiger Verpflichtungen gab er den Part an Jon Amiel ab.

Die Handlung von "Carnival Row": Worum geht es in der Amazon-Serie?

Nach einem Krieg, in dem die Lebensräume vieler mysthischer Wesen zerstört wurden, zieht es immer mehr der Faune und Feen in die Städte der Menschen - zum Leidwesen vieler Bewohner, die mit den ungebetenen Gästen nichts anfangen können. Deshalb kommt es immer wieder zu Verbrechen gegen die Immigranten, doch die örtlichen Behörden scheren sich nicht um das Leid der unwillkommenen "Kreaturen". Als ein Feen-Showgirl ermordet wird, wagt nur ein Polizist sich des Falls anzunehmen: Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) beginnt seine Ermittlungen und gerät dabei schnell selbst in Gefahr.

Hier können Sie sich den deutschen Trailer ansehen:

Cast und Schauspieler: Die Besetzung von "Carnival Row"

Für die beiden Hauptrollen hat Amazon sich große Namen mit ins Boot geholt: Orlando Bloom, der mit der "Herr der Ringe"-Trilogie seinen großen Durchbruch hatte, spielt den Polizisten Rycroft Philostrate, der sich als einziger auf die Seite der mythischen Wesen schlägt - und damit den Ärger vieler Menschen auf sich zieht. Sein Liebesinteresse wird von Cara Delevingne verkörpert, welche die Fee Vignette Stonemoss spielt.

Ein weiteres bekanntes Gesicht ist Indira Varma, die in "Game of Thrones" Ellaria Sand, die Gattin von Oberyn Martell, gespielt hat. Außerdem sind folgende Schauspieler dabei: David Gyasi, Tamzin Merchant, Andrew Gower, Karla Crome, Arty Froushan, Caroline Ford, Jared Harris und Simon McBurney.

"Carnival Row": Trailer und Kritik

Mehr als 8000 Bewertungen hat "Carnival Row" auf Imdb erhalten und die Meinungen scheinen positiv zu sein: 8,1 von 10 Sternen erhielt die Serie bisher. Auch Amazon-Nutzer scheinen zufrieden zu sein: Sie gaben der Serie durchschnittlich 4,5 Sterne. Sie können sich selbst ein Bild machen, denn Amazon hat die Serie am 30.08.2019 veröffentlicht.

