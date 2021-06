Coronavirus: Lissabon macht wegen der Delta-Variante dicht

Lissabon wird aufgrund der Delta-Variante des Coronavirus abgeriegelt. Warum die Stadt so stark betroffen ist und wie sie das Virus in den Griff bekommen wollen.

Seit April hatte Portugal eine der niedrigsten Corona-Infektionszahlen Europas, doch jetzt gibt es einen Rückfall. Grund dafür ist die sich rasch ausbreitende Delta-Variante des Virus. Vor allem im Großraum der Hauptstadt Lissabon steigt die Infektionskurve steil an. Innerhalb von 24 Stunden wurden zuletzt in ganz Portugal mehr als 1200 neue Fälle gemeldet, so viele wie seit Monaten nicht mehr. 800 davon wurden in Lissabon und Umgebung verzeichnet.

Auch die vergangene Corona-Welle ging in Portugal los

Auch die europäischen Gesundheitsbehörden reagierten besorgt: Denn auch die vergangene Corona-Welle kündigte sich Anfang des Jahres zuerst in Portugal an. Damals war es die britische Variante, inzwischen Alpha genannt, die von Großbritannien aus nach Portugal kam und dort die Fallzahlen explodieren ließ. Befürchtet wird, dass sich dies mit der Delta-Variante wiederholen könnte. Sie gelangte vermutlich ebenfalls über Großbritannien nach Portugal – durch britische Urlauber.

Um eine weitere Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante zu bremsen, riegelte Portugals Regierung die Hauptstadtregion nun ab, zunächst übers Wochenende bis Montagmorgen. Doch dies könnte erst der Anfang neuer Einschränkungen sein. „Niemand kann garantieren, dass wir nicht zum Lockdown zurückmüssen“, warnte Regierungschef António Costa.

An den Grenzen und im Flughafen von Lissabon wird wieder kontrolliert

Seit Freitag kontrollieren Polizisten alle Ausfallstraßen Lissabons. Auch auf dem internationalen Flughafen wurden die Kontrollen verstärkt. Die Ein- und Ausreise in die Sperrzone ist für Portugiesen nur mit triftigem Grund erlaubt. Ausländische Touristen sind von der Sperrung nicht betroffen, erklärte das Auswärtige Amt: „Die Fahrt international einreisender oder ausreisender Touristen zum Hotel beziehungsweise zum Flughafen in Lissabon bleibt erlaubt.“

Im Ballungsraum Lissabon leben 2,8 Millionen der 10,3 Millionen Portugiesen. Innerhalb der Sperrzone können sich die Menschen frei bewegen. Restaurants und Bars bleiben bis 22.30 Uhr geöffnet. Die eigentlich zur Fußball-EM geplanten Public-Viewing-Veranstaltungen wurden jedoch abgesagt.

