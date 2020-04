15:03 Uhr

Corona: Warum ein Bürgermeister Parkbänke abmontiert

Eine Parkbank in Paris: Baut sie dort auch jemand ab? In der nordfranzösischen Stadt La Madeleine, 21.000 Einwohner, stehen keine Parkbänke mehr.

„Sie saßen den halben Nachmittag auf den Bänken“: Ein französischer Bürgermeister baut 40 Sitzgelegenheiten ab. Was er nach der Corona-Krise vor hat.

Von Philipp Schulte

Für was steht die Parkbank nicht alles? Menschen küssen sich auf ihr, schließen die Augen, lauschen dem Zwitschern der Vögel, dem Wind, der Baumkronen bewegt. Die Parkbank, sie ist aus Stein, Beton, Holz, sie steht für Freizeit.

Ende des 18. Jahrhunderts entstanden in Europa Parks für das ganze Volk, darin – endlich! – viele Bänke. Vorher war es Adeligen vorbehalten, in Parks zu flanieren. Die Bank wurde für alle zum Zeichen von Freiheit.

Fotos zeigen, wie sich die Bänke stapeln

Doch heute stören Parkbänke, zumindest den Bürgermeister der nordfranzösischen Stadt La Madeleine. Sébastien Leprêtre hat 40 Sitzgelegenheiten im Stadtgebiet abmontieren lassen. Fotos zeigen, wie Mitarbeiter der Stadt Bänke wegtragen und sie auf einem Lastwagen stapeln. Nach ein paar Stunden war La Madeleine bankfrei.

Quand même les amendes ne suffisent pas à dissuader certains inconscients de braver les règles du confinement, il n y a alors plus qu une solution : enlever les bancs de l espace public ♂

Ils seront évidemment réinstallés quand le confinement aura été levé. #RestezChezVous pic.twitter.com/Kr3CCy7vEM — Sébastien Leprêtre (@lepretre_seb) March 25, 2020

Warum das Ganze? Die Bürger hielten sich nicht an die Ausgangssperre wegen des Coronavirus, sagt Leprêtre. In Frankreich ist nur eine Stunde Joggen oder Spazieren pro Tag in der Nähe des Hauses erlaubt. „Ich habe die Menschen jeden Tag von meinem Büro aus gesehen“, sagte der Bürgermeister der Zeitung Le Parisien. „Sie saßen den halben Nachmittag auf den Bänken.“

Eine Bank-Party nach der Corona-Krise?

Der Image-Schaden für die Bank ist kaum gutzumachen. Und das in Frankreich, Land der Parks, Schlösser, Gärten. Leprêtre verspricht immerhin, die Bänke nach der Krise wieder aufzustellen. Der Rathaus-Chef will dann sogar eine Bank-Party ausrichten. Hauptsache, die Bänke stehen dann wieder fest genug.

Lesen Sie auch:

Wie verändert sich die Arbeit von Journalisten in Zeiten des Coronavirus? In einer neuen Folge unseres Podcasts geben wir einen Einblick.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen