vor 58 Min.

Corona: Wie andere Länder in Europa Kitas und Schulen öffnen

Plus In Deutschland kehren Kindergarten- und Schulkinder nach der Corona-Pause allmählich wieder in den Alltag zurück. Doch wie sieht es in anderen europäischen Ländern aus? Klicken Sie sich durch unsere Grafik.

Sie hat die Corona-Pandemie mit am schwersten getroffen: Kinder. Wochenlang konnten sie nicht in Kindergärten und Schulen gehen, kämpften mit Homeschooling und großer Langeweile. Doch auch für die Kinder geht es langsam zurück in den Alltag. In Bayern beispielsweise soll nach den Sommerferien wieder weitestgehend Regelbetrieb an Schulen herrschen. Wie ergeht es Kindern in anderen europäischen Ländern?



In unserer Grafik finden Sie die Antwort. Klicken Sie dazu einfach auf die Symbole mit der Lehrerin.

Wird die Grafik auf Ihrem Gerät nicht richtig angezeigt? Hier kommen Sie zur Ansicht in voller Größe.

