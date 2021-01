vor 2 Min.

#CoupleChallenge: Kandidaten 2020 - Das sind die Teilnehmer am 19.01.21

"#CoupleChallenge" ist aktuell bei TV NOW zu sehen. Wer sind die Kandidaten? Alles Wichtige über die Teilnehmer der Sendung finden Sie hier.

Von Tanja Schauer

Im Dezember startete die neue Show "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" auf TV NOW. Insgesamt sieben Paare stellen sich verschiedenen Herausforderungen und kämpfen um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Welches der Freundschafts- und Liebespaare zeigt am meisten Durchhaltevermögen?

Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten der "#CoupleChallenge" genauer vor.

"#CoupleChallenge" - Teilnehmer: Die Pärchen-Kandidaten der Sendung im Überblick

Marcel Dähne und Lisa Weinberger

Der YouTue-Star stellt sich gemeinsam mit seiner Freundin den Herausforderungen bei "#CoupleChallenge". In Extremsituationen kann es bei den beiden jedoch schon mal ganz schön krachen: Lisa ist schnell von Marcels Überdrehtheit genervt. Sie findet: „Ich bin das Köpfchen bei uns. Ich bin eher die, die denkt, und er ist der, der ausführt.“

Marcel und Lisa Bild: TVNOW

Christina Dimitriou und Aleks Petrovic

Das Pärchen-Team, bekannt aus " Temptation Island" und "Ex on the Beach", ergänzt sich gut: Während Aleks Dinge gerne überdenkt, sieht sich Christina eher als Macherin. Das kann allerdings auch zu Konflikten führen: "Das Schlimmste wäre für mich, wenn wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen würden. Wenn wir nicht als Team fungieren würden und das ist auch eine krasse Herausforderung für uns zu sehen, wie stark unsere Bindung ist."

Christina und Aleks Bild: TVNOW

Siria Campanozzi und Davide Tolone

Die beiden ehemaligen "Temptation Island"-Teilnehmer sorgen mit ihren emotionalen Ausbrüchen für ordentlich Unruhe unter den Teilnehmern. Mitgefühl für die anderen ist für die beiden während der "#CoupleChallenge" fehl am Platz: „Unser Ziel ist es natürlich, das Ding hier zu gewinnen. Hier geht es um 100.000 Glocken", betont Siria. "Wir haben unser Ziel vor Augen und nehmen keine Rücksicht auf andere."

Siria und Davide Bild: TVNOW

Daniele Negroni und Laura Steinert

Der " DSDS"-Zweite von 2012 ist erst seit Kurzem mit seiner Freundin zusammen. Die "#CoupleChallenge" stellt das Paar demnach vor die erste große Herausforderung ihrer Beziehung. Die Tätowiererin hat Angst, dass die übrigen Kandidaten ihr nicht vorurteilsfrei begegnen: „Meine Schwäche ist, dass ich sehr sensibel bin.“

Laura und Daniele Bild: TVNOW

"#CoupleChallenge" - Teilnehmer: Diese Kandidaten sind als Freunde mit dabei

Martin Angelo und Dominic Smith

Die beiden ehemaligen "Prince Charming" Kandidaten gehen als Freunde bei der "#CoupleChallenge" an den Start. Die beiden "Schwestaaan", wie sie sich selbst nennen, geben sich selbstbewusst: "Wir wissen beide, wir gehen als Sieger raus, wir gehen aber nicht über Leichen. Das möchte ich nicht. Mit fairen Karten spielen wir", so Dominic. "Wenn uns jemand dumm kommt, dann werden wir natürlich unsere Krallen zeigen. Sie sind gerade noch gestutzt, aber auch gestutzte Krallen sind scharf."

Martin und Dominic Bild: TVNOW

Anna Orlova und Tatiana Corrado Rahimkhan

Die beiden TikTok-Stars sägen mit ständigen Kommentaren an den Nerven der übrigen Kandidaten. Beide stehen gerne im Mittelpunkt und sprudeln vor Energie, was Anna auch bei ihrer "Take me out"-Teilnahme unter Beweis stellte: "Wir sind beide so richtige Energietabletten oder Energiebomben und ja, wir schaffen es ganz leicht, uns hochzuholen" so Tatiana.

Tatiana und Anna Bild: TVNOW

Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen

Die ehemalige "DSDS"-Kandidatin Melody und "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin Xenia verbindet mittlerweile eine fünfjährige Freundschaft. Kennengelernt haben sich die beiden im Nachtleben Berlins und haben seither bereits einige stressige Situationen gemeinsam erlebt. Die eigentlich eher ängstliche Melody nimmt sich für die "#CoupleChallenge" einiges vor: "Ich will alles geben – auch um Xenia nicht zu enttäuschen."

Melody und Xenia Bild: TVNOW

