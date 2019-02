09:00 Uhr

DJ Marshmello gibt in Fortnite ein Konzert zum Super Bowl Panorama

Im beliebten Videospiel Fortnite kommt es anlässlich des Superbowls zum ersten Ingame-Konzert. Dabei wird der Musiker DJ Marshmello auftreten.

Das Videospiel "Fortnite" hat in den letzten zwei Jahren die Gamer-Gemeinde mit seinem kostenlosen Battle-Royale-Modus im Sturm ergriffen. Nun gibt es anlässlich des NFL-Finales, dem Super Bowl, einen eigenen, virtuellen Super Bowl. Außerdem wird Fortnite hierzu das erste Mal ein Ingame-Konzert veranstalten. Bei dem Super Bowl-Event wird der US-amerikanische DJ Marshmello auftreten.

Wo und wann findet das Musik-Event im Fortnite Super Bowl statt?

Das virtuelle Konzert soll am Samstag, 2. Februar 2019 stattfinden. Gegen 14 Uhr startet es voraussichtlich in den USA (Eastern Time). Somit sollten deutsche Spieler ab 20 Uhr mit einem Auftritt rechnen. Das Konzert wird im "Pleasant Park" stattfinden, wo der DJ vermutlich auf einer virtuellen Bühne performen wird. Der Auftrittsort befindet sich damit in der Nähe des virtuellen Footballfeldes.

Fortnite Super Bowl: Wer ist DJ Marshmello?

DJ Marshmello ist ein US-amerikanischer Musikproduzent und DJ. Seine Musik kann in die Bereiche Future Bass und Trap eingeordnet werden. Wegen seines außergewöhnlichen Auftretens, in einem Marshmellow-Kostüm, und in Kombination mit der Geheimhaltung seiner Identität, erlangte der Musiker Aufmerksamkeit.

Wann geht das Footballspiel in Fortnite los?

Das Spektakel beginnt laut der offiziellen Ankündigung am 2. Februar gegen 1 Uhr deutscher Zeit. Spieler können sich dann die offiziellen Outfits der Finalisten, der Los Angeles Rams und New England Patriots, virtuell überziehen. Ein Tag später, am 3. Februar um 1 Uhr wird das kostenlose Football-Spielzeug im Item-Shop freischaltbar. In dem saisonalen Modus können die Spieler im "20vs20"-Modus antreten und dabei das Football-Duell virtuell austragen. Wann die Fortnite Football Version zu Ende gehen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Das Superbowl-Spektakel ist nicht das einzige Fortnite-Event in diesem Monat. Laut Informationen sogenannter Dataminer könnte es auch ein Spezialevent zum chinesischen Neujahrsfest am 5. Februar geben. (AZ)

Themen Folgen