DSDS 2020, Folge 1 am 4.1.20: Caro bekommt die erste Goldene CD

Gestern ging es los: Mit dem ersten von zwölf Castings ist "DSDS 2020" bei RTL in eine neue Staffel gestartet. In diesem Nachbericht stellen wir Ihnen die Kandidaten vom 4.1.2020 vor.

" DSDS 2020" ist wieder auf Sendung: Das neue RTL-Jahr begann gleich am 4. Januar mit einem Mega-Kracher: Der Sender hat die 17. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gestartet.

Gleich in Folge 1 von DSDS 2020 gab es eine Goldene CD

Am 4. Januar fiel der Startschuss der neuen Staffel von DSDS. Gleich in der ersten Folge der RTL-Castingshow wurde auch die erste Goldene CD verliehen – an eine 16-Jährige, die die Juroren mit ihrer tiefen Stimme beeindruckte.

Für Jury-Mitglied Oana Nechiti war schnell klar: Die erste Goldene CD der neuen Staffel ist fällig - die Schülerin Carolin Milena Kries hat sie tief beeindruckt. "Wenn ich merke, ich denke schon nicht mehr, sondern ich fühle diese Menschen, dann ist diese Entscheidung sehr natürlich gefallen, aus dem Bauch heraus. Ich höre immer auf meinen Bauch", kommentierte der "Let's Dance"-Star seine spontane Entscheidung.

Die Goldene CD ist bei DSDS ein Freifahrtschein - Caro hat sich damit direkt für den Recall in Afrika qualifiziert.

DSDS 2020: Wer waren am 4.1.2020 die Kandidaten bei "Deutschland sucht den Superstar"?

Die Jury-Castings fanden dieses Jahr in Ludwigs Festspielhaus in Füssen mit Blick auf das weltberühmte Schloss Neuschwanstein, in Königwinter bei Bonn auf dem Drachenfels und im Hanse Gate Hamburg an der Elbe statt. In Füssen castete die Jury beim schönstem Sonnenschein im Freien mit Blick auf den See und Schloss Neuschwanstein. Als Dieter Bohlen die Sängerin Júlia sah, witzelte er: „Wenn die gut singt, muss Pietro in den See springen.“ Júlia performt heute Abend „Ain’t Nobody“ von Chaka Khan. Ob Pietro tatsächlich in den - beim Casting - 14 Grad kalten Forggensee springen musste?

Ramon Kaselowsky (25) aus Zschernitz

Ramon war mit seiner Familie bis vor wenigen Jahren mit unterschiedlichen Zirkussen als Schausteller und Artist unterwegs. Mittlerweile ist die Familie jedoch in Zschernitz sesshaft geworden und lebt dort in einer großen Familiengemeinschaft (Ramon hat fünf ältere Schwestern). Ramon singt seit dem 6. Lebensjahr, hatte jedoch nie Gesangsunterricht und stand auch nie auf einer Bühne.

Carolin Milena Kries (16) aus Dalheim

Die Schülerin Caro geht in die 11. Klasse und spielt Gitarre, Geige und Klavier. Seit Anfang des Jahres macht sie Straßenmusik in Mainz. Zu Weihnachten schenkte ihre Mutter ihr daher einen Verstärker. Caro schreibt eigene Songs und nimmt diese in einem kostenlosen Studio auf. Zum Ausgleich macht sie seit zwei Jahren Taekwondo und hat dabei bereits den Schwarzen Gürtel errungen.

Isa Berisha (19) aus Salzgitter

Isa besucht die 12. Klasse einer Fachoberschule im Bereich Rechtspflege. In diesem Zusammenhang hat er auch ein einjähriges Praktikum bei der Landespolizei absolviert. In seiner Freizeit geht er ins Fitnessstudio. Mit seinem Style versucht der 19-Jährige, sich von der breiten Masse abzuheben. Als persönliche Stärke nennt Isa: „Selbstbewusstsein“. Sein Lebensmotto: „Genieße jeden Tag!“

Tom Weigl (19) aus Eltville

Tom ist laut eigener Aussage ein sehr ehrgeiziger Typ und ein schlechter Verlierer. Auf YouTube pflegt er einen eigenen Gaming-Account mit 2.500 Abonnenten, auf seinem privaten Account zählt er 400 Follower. Tom ist Fußballtrainer einer D-Jugend Mannschaft. Sechs Tage in der Woche steht der Abiturient auf dem Platz und drückt seinen Jungs die Daumen.

Rebecca Miess (21) aus Düsseldorf

Rebecca lebt als Single in Düsseldorf und studiert dort Medien- und Kulturwissenschaften. Ihr Hobby ist die Fotografie. Rebecca spielt Klavier und stammt aus einer sehr musikalischen Familie. In jüngeren Jahren trainierte sie als Kunstturnerin. Mittlerweile turnt sie allerdings nicht mehr aktiv, trainiert aber eine Gruppe junger Mädchen.

Júlia Kramárová (18) aus Wien

Júlia ist Single, stammt aus der Slowakei und wohnt seit zwei Monaten in Wien. Sie studiert Tourismusmanagement und finanziert ihren Lebensunterhalt durch Kellnern. Die sportliche 18-Jährige (Fitness) singt seit fünf Jahren und spielt seit 2016 Klavier. Beim Betreten des Studios taxiert Dieter Bohlen Júlia und unkt: „Wenn die gut singt, muss Pietro in den See springen.“ Júlia performt „Ain’t Nobody“ von Chaka Khan. Ob Pietro tatsächlich in den 14 Grad kalten Forggensee springen muss?

Tamara Lara Pérez (20) aus Hedingen (Schweiz)

Tamara singt seit ihrem 12. Lebensjahr, spielt Gitarre, Piano und ein wenig Violine. Sie lebt mit ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern in Hedingen (Kanton Zürich). Unter dem Bandnamen „Trio Perez“ spielte sie mit ihren Brüdern Ruben und Raoul gefeierte Auftritte und gewann 2017 den „Prix Walo“. Tamara absolvierte eine Ausbildung zur Kauffrau in der Telekommunikations-Branche und arbeitete dort im Anschluss ein Jahr im Marketing.

Elvin Kovaci (16) aus Burladingen

Elvin stammt aus Serbien. Er singt seit seinem 6. Lebensjahr und spielt leidenschaftlich Klavier. Mit seinen 16 Jahren sammelte er bereits erste Band-Erfahrung in einer Schulband, gemeinsam mit seiner Schwester und drei Lehrern. Seine musikalischen Vorbilder sind Michael Jackson und Beyoncé. Elvin wohnt noch zu Haus mit seinen Geschwistern, seinen Eltern und seiner Großmutter. Zurzeit absolviert er eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement.

Vorschau auf DSDS 2020: Auf die Kandidaten wartet dieselbe Jury wie 2019

Auch nach 17 Jahren gehört DSDS immer noch zu einem der erfolgreichsten Showformate im deutschen Fernsehen. Die beliebte Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo wird auch in der neuen Staffel die Talente bewerten. (AZ)

