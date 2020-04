vor 16 Min.

"DSDS 2020", Folge 22 - Finale: Die Kandidaten und ihre Lieder heute am 4.4.20

Heute steigt bei "DSDS" 2020 das Finale. Hier gibt es die Infos zu Liedern und Kandidaten in Folge 22 am 4.4.20.

Heute am 4.4.20 steht bei DSDS 2020 das Finale an. Vier Kandidaten kämpfen in Folge 22 noch um den Titel "Superstar 2020". Alle Infos zu den Liedern gibt es hier in der Vorschau.

Von Carla Gospodarek

Es ist so weit: Das große Finale von Deutschland sucht den Superstar findet heute am Samstag, 4.4.2020, bei RTL statt. Noch vier Kandidaten haben die Chance auf den Superstar-Titel: Joshua, Chiara, Ramon und Paulina.

Hier erfahren Sie, welche Kandidaten heute welche Final-Songs performen.

DSDS 2020, Vorschau auf Folge 22: Kandidaten im Finale heute am 04.04.20:

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Das Finale in Folge 22 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft heute am Samstag, 04.04.20, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Das sind die Kandidaten und ihre Lieder in der aktuellen Folge. Im heutigen Finale performen alle Teilnehmer drei Songs:

Joshua Tappe (25), Kundenberater aus Holzminden:

Neu: "Supergirl", Reamonn

Staffelhighlight: "Hoch", Tim Bendzko

Finalsong: "Eine Nacht", Dieter Bohlen

Chiara D'Amico (18), Schülerin aus Frankfurt:

Neu: "Baby One More Time", Britney Spears

Staffelhighlight: "Dance Monkey", Tones And I

Finalsong: "Eine Nacht", Dieter Bohlen

Ramon Roselly (26), Gebäudereiniger aus Zschernitz:

Neu: "Tränen lügen nicht", Michael Holm

Staffelhighlight: "100 Jahre sind noch zu kurz", Randolph Rose

Finalsong: "Eine Nacht", Dieter Bohlen

Paulina Wagner (22), Studentin aus Köln:

Neu: "Sieben Leben für Dich", Maite Kelly

Staffelhighlight: "Wie schön Du bist", Sarah Connor

Finalsong:"Eine Nacht", Dieter Bohlen

