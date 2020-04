19:21 Uhr

"DSDS 2020": Übertragung live im TV und Stream - Finale heute am 4.4.2020

DSDS 2020: Übertragung live im TV und Stream - Finale heute am 4.4.2020. Florian Silbereisen hat Xavier Naidoo in der Jury ersetzt.

Heute am 4.4.2020 läuft DSDS wieder live im TV und Stream - das Finale. Alle Infos zur Übertragung von "Deutschland sucht den Superstar", Staffel 17, gibt es hier.

DSDS 2020 kommt heute mit dem Finale der Show live im TV und Stream. Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung: "DSDS 2020", Folge 22 - Finale: Die Kandidaten und ihre Lieder heute am 4.4.2020.

DSDS 2020 heute im Live-TV und Stream

Bereits Anfang Juli haben die Aufzeichnungen der 17. Staffel von "DSDS" 2020 in Köln begonnen. Danach hatten junge Sängerinnen und Sänger noch die Chance, an drei offenen Castings teilzunehmen. Am Dienstag, den 3. September 2019, begannen in Füssen die Aufzeichnungen der Jurycastings von "Deutschland sucht den Superstar", die bis zum 25. September 2019 andauerten.

Seit dem 4. Januar 2020 strahlt RTL die 17. Staffel der Castingshow aus. Bis zu den Live-Shows wurde die Sendung immer am Dienstag- und Samstagabend im TV gezeigt. Nun läuft sie nur einmal die Woche: immer samstags um 20.15 Uhr. Alle Sendetermine finden Sie hier.

Heute DSDS 2020 im TV und Live-Stream - oder als Wiederholung

Wer nicht auf neue Folgen warten möchte, kann sich vergangene Staffeln bei "TV Now" ansehen. Sie sind allerdings nur über den kostenpflichtigen Premium-Account abrufbar. Nach einer kostenlosen Testphase fallen dafür aber 4,99 Euro pro Monat an. Dort können auch die neuen Folgen abgerufen werden.

Infos über Instagram

Mehr als 340.000 Menschen folgen dem offiziellen DSDS-Account auf Instagram. Dort werden regelmäßig Clips zu den Proben der Kandidaten veröffentlicht. Außerdem gibt es auf dem Instagram-Account aktuelle Neuigkeiten. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen