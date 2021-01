vor 16 Min.

DSDS-Jury: Das sind die Juroren am 23. Januar 2021

DSDS 2021: Welche Juroren beurteilen die neuen Kandidaten bei "DSDS" 2021? Hier stellen wir Ihnen die neue Jury genauer vor.

Von Monique Neubauer

" Deutschland sucht den Superstar" geht in die 18. Runde. Ab heute, dem 5. Januar 2021, wird "DSDS" zwei Mal pro Woche bei RTL zu sehen sein. In der Jury hat sich einiges getan: Alle Jury-Mitglieder der letzten Staffel wurden ersetzt - nur "DSDS"-Urgestein Dieter Bohlen bleibt. Hier erfahren Sie, wer im kommenden Jahr an der Seite des Pop-Titan ein Urteil fällen wird.

Die Jury von "DSDS" 2021 im Überblick

Dieter Bohlen

Wer in der 18. Staffel von "DSDS" nicht fehlen darf, ist klar: Dieter Bohlen. Bereits seit dem Jahr 2002 sitzt Bohlen als Kopf der Jury hinter dem Jury-Pult. Dabei bewertet, coacht und kritisiert er die "DSDS"-Kandidaten, um "Deutschlands Superstar" zu finden. Seit den Anfängen der Show ist Dieter Bohlen vor allem für seine schroffe Art und seine harten Kommentare bekannt.

Dieter Bohlen Bild: Henning Kaiser, dpa (Archiv)

Mike Singer

Er wird das jüngste Jury-Mitglied, das es seit 18 Staffeln "DSDS" gibt. Mike Singer wird mit gerade einmal 20 Jahren neben dem 66-jährigen Poptitan Dieter Bohlen in der "DSDS"-Jury sitzen. Bekannt geworden ist Singer 2013 durch seine Teilnahme bei "The Voice Kids", wo er bereits Castingshow-Luft schnuppern konnte. Außerdem belegte er in der letzten Staffel von "The Masked Singer" als "Wuschel" den zweiten Platz.

Mike Singer Bild: TVNOW / Robert Wunsch

Maite Kelly

Maite Kellly ist Mitglied der bekannten Musiker-Familie "Kelly Family". Als zweitjüngstes Mitglied der Band ist Maite im Musikgeschäft groß geworden. Mit elf Jahren schrieb sie ihren ersten Song. Auch als Solokünstlerin ist die Sängerin mittlerweile im Schlager erfolgreich und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Mehr erfahren Sie hier: Maite Kelly im Porträt

Die irisch-amerikanische Sängerin Maite Kelly liebt das Bühnenleben. Bild: Kay Nietfeld/Archiv (dpa)

DSDS-Jury 2021: Michael Wendler wird von RTL rausgeschnitten

Michael Wendler gehörte zwar auch zur DSDS-Jury, war im Oktober aber nach der Aufzeichnung der Castings ausgestiegen. Als Begründung gab er an, dass seiner Wahrnehmung nach alle Fernsehsender, inklusive RTL, gleichgeschaltet und politisch gesteuert seien. In seinem Statement erhob er außerdem mit Verschwörungstheorien Anschuldigungen gegen die Bundesregierung in Bezug auf deren Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

RTL bestätigte kurze Zeit später das Aus für den Sänger bei DSDS und distanzierte sich gleichzeitig von ihm. "Wir lassen uns eine erfolgreiche Show, die Millionen Menschen gerne sehen, sicher nicht von einem Verschwörungstheoretiker vermiesen oder generell vorschreiben, wie und was wir senden", sagte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf.

Da die Casting-Folgen zum Zeitpunkt seines Ausstieges bereits abgedreht waren, sollte Michael Wendler zu Beginn der Ausstrahlung noch als Juror zu sehen sein. In Folge 1 war das auch noch der Fall. Nachdem Michael Wendler aber mit der Äußerung "KZ Deutschland" für neue Empörung gesorgt hatte, kündigte RTL an, ihn aus den weiteren Folgen rauszuschneiden.

Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

