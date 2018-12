vor 55 Min.

"Dancing on Ice" 2019: Das sind die Kandidaten

Sat.1 taut die frühere RTL-Show "Dancing on Ice" wieder auf. Hier erfahren Sie, welche Promi-Kandidaten beim Eistanz antreten.

Der Eistanz gehört bestimmt zu den anmutigsten Disziplinen im Wintersport. Aber der Weg von den ersten wackeligen Schlittschuh-Schritten bis zur graziösen Eiskür unter den Klängen von "Schwanensee" ist mit Sicherheit kein Spaziergang. Muskelkater, Blessuren und Blaue Flecken säumen den eisigen Weg der Sportler. "Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis" - stimmt das alte Sprichwort? Lassen Sie sich überraschen.

"Dancing on Ice" 2019 bei Sat.1: Die Kandidaten trainieren mit echten Profis

Trotzdem stellen sich jetzt ein paar mutige Prominente dieser Herausforderung. Sie wollen beweisen, dass sie der Show "Dancing on Ice" gewachsen sind und sich von Rückschlägen und Stürzen auf dem blanken Eis nicht unterkriegen lassen. Zusammen mit echten Eiskunstlauf-Profis schnallen sich die Stars die Schlittschuhe unter und wagen sich auf die Eisfläche.

Nicht nur Schlittschuhfahren steht auf dem Programm, sondern tatsächlich echtes Tanzen auf dem Eis: Rhythmus, Eislauf-Kunst, Akrobatik und kreative Tanzschritte sind gefragt. Nicht umsonst gilt das Eistanzen als die technisch schwierigste und detailreichste Art des Eiskunstlaufs.

Die Eishalle wird bei "Dancing on Ice" 2019 zur zweiten Heimat der Kandidaten

Für die Kandidaten aus Musik, TV, Film und Sport steht hartes Training auf dem Programm - der Eistanz erfordert neben Anmut und Eleganz vor allem auch Ausdauer, Kraft und Präzision. Nicht umsonst haben die meisten Eiskunstläufer schon in sehr jungen Jahren mit dem Training angefangen.

Auch wenn die meisten Prominenten sich vor "Dancing on Ice" noch nie länger in einer Eishalle aufgehalten haben, wird die Eisfläche nun zu ihrer zweiten Heimat. In jeder Folge von "Dancing on Ice" wollen sie das Publikum mit ihren Tänzen beeindrucken. Am Ende kann schließlich nur einer - oder eine - "Dancing on Ice" gewinnen.

Kandidaten bei "Dancing on Ice" 2019: Diese Promis wandeln auf dünnem Eis

Entertainerin Désirée Nick ist zwar eine ausgebildete Ballerina, aber kann sie auch auf dem Eis tanzen? Für die Unterhaltungskünstlerin ist die Eisfläche ein vollkommen neues Parkett, das die sonst so taffe Künstlerin vor einige Herausforderungen stellen wird.

Sängerin Sarah Lombardi ist bekannt für heiße Rhythmen, jetzt will sie diese auch auf dem Eis rüberbringen. Aber wird Sarah auch auf dem Eis so überzeugen wie auf der Bühne?

Model Sarina Nowak ist vielen noch als GNTM-Kandidatin bekannt. Mittlerweile ist die schöne Blondine in L.A. als Curvy-Model erfolgreich. Mit ihrer Teilnahme bei "Dancing on Ice" will Sarina Frauen ein Vorbild sein und ihnen zeigen, dass Size Zero nicht entscheidend für den Erfolg ist.

Moderatorin Aleksandra Bechtel ist ein Garant für gute Laune. Kann sie ihr Lächeln auch auf dem Eis beibehalten oder muss sie sich vor den Kufen geschlagen geben?

Musiker John Kelly begeistert das Publikum schon seit 40 Jahren mit seiner Musik. Kann er auch bei "Dancing on Ice" begeistern?

Bobfahrer Kevin Kuske ist vierfacher Olympiasieger und kennt sich im Wintersport aus wie kaum ein anderer. Wird ihm das helfen, auch bei "Dancing on Ice" Gold zu holen?

Schauspieler Timur Bartels schlüpft beruflich in die verschiedensten Rollen. Wird er auch die Rolle des Eistänzers so gut meistern wie seine Film- und Fernsehrollen?

Choreograf Detlef Soost hat schon einige Tänze und Auftritte choreografiert – mit dem Eistanz hat der Fitness-Coach allerdings eher wenig Erfahrung. Kann er trotzdem auf Schlittschuhen einen guten Auftritt hinlegen?

Moderiert wird die Show von Daniel Boschmann und Marlene Lufen (AZ)

"Dancing on Ice" startet am 6. Januar 2019 auf Sat.1. Die Live-Show läuft immer sonntags um 20.15 Uhr

