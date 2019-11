vor 5 Min.

"Dancing on Ice": Jury im Überblick

"Dancing on Ice" kommt demnächst mit Staffel 2 auf Sat.1. Nun steht auch die Jury fest. Wir stellen sie Ihnen hier vor.

" Dancing on Ice" startet im November in Staffel 2. Lange mussten Fans nicht auf neue Folgen warten, da Staffel 1 im Januar dieses Jahres ausgestrahlt wurde. In der Jury sitzen wieder viele bekannte Juroren: Judith Williams, Katarina Witt und Daniel Weiss. Hier lesen Sie mehr zu den "Dancing on Ice"-Juroren.

"Dancing on Ice": Das ist die Jury

Judith Williams kam 1971 in München zur Welt. Die deutsch-amerikanische Sopranistin, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin studierte klassischen Gesang in Köln. Nach einem Tumor musste sie ihre Karriere als Sängerin beenden und startete daraufhin eine gänzlich neue Karriere als Unternehmerin. Mit Judith Williams Cosmetics ist sie mittlerweile weltweit erfolgreich. Auch im deutschen TV fühlt sie sich wohl: In "Die Höhle der Löwen", "Wer wird Millionär", "Let's Dance" und: "Dancing on Ice".

Katarina Witt wurde in Staaken geboren und verbrachte ihre Kindheit in Chemnitz. Dort trainierte sie für ihre Karriere als Eiskunstläuferin. Bereits in jungen Jahren entdeckte sie ihre Liebe zu der Sportart und gilt noch immer als eine der erfolgreichsten Eiskunstläuferinnen der Welt. Der Medaillenspiegel spricht für sich: acht Mal nationale Meisterin, sechs Mal Europameisterin, vier Mal Weltmeisterin und zwei Mal Olympiasiegerin. Nun ist sie auch als Schauspielerin und Moderatorin tätig, engagiert sich aber auch in vielen Projekten. Sie wünscht sich ein besseres deutsches Sportsystem im Eiskunstlauf, weil es schwer sei, Weltklassesportler für die Zukunft zu formen, sagte sie Anfang des Jahres in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Diese sucht sie jetzt als Jurorin bei "Dancing on Ice".

Katarina Witt gehört zur Jury von "Dancing on Ice". Bild: Jens Kalaene, dpa (Archiv)

Daniel Weiss wurde zwei Mal Deutscher Meister im Eiskunstlauf der Herren: In den Jahren 1990 und 1991. Bereits mit sechs Jahren begann er mit dem Eiskunstlaufen. Seit 20 Jahren arbeitet er als Moderator und Kommentator. 1996 kam Daniel Weiss zur ARD und wurde als Sportredakteur beim Fernsehen zur Stimme vieler Sportarten und etlicher Eiskunstlauf-Wettbewerbe.

Profitänzer Cale Kalay wird in Staffel 2 wohl nicht mehr als Jury-Mitglied dabei sein. Warum er die Sendung verlassen hat, ist nicht bekannt.

"Dancing on Ice": Die Moderatoren sind aus Staffel 1 bekannt

Marlene Lufen und Daniel Boschmann werden auch Staffel 2 von "Dancing on Ice" moderieren. Beide freuen sich auf die neue Staffel: "Schlittschuhlaufen gehörte für mich schon immer zur Vorweihnachtszeit wie Lebkuchen und Glühweintrinken. Dass wir nun schon im November loslegen mit der zweiten Staffel 'Dancing on Ice' freut mich unfassbar doll", sagte Marlene Lufen in einem Interview mit Sat.1. Auch für Daniel Boschmann sorgt "Dancing on Ice" für den "perfekten Weihnachtszauber". Außerdem gibt er einen Vorgeschmack auf Staffel 2: Es soll "romantisch, lustig und viel härter", werden. (AZ)

Themen folgen