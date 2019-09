vor 35 Min.

"Dancing on Ice": Sind das mögliche Kandidaten?

Sängerin Sarah Lombardi und Eistänzer Joti Polizoakis haben Staffel 1 gewonnen. Welche Kandidaten sind in Staffel 2 dabei?

"Dancing on Ice" startet im Oktober mit Staffel 2 auf Sat.1. Ein Kandidat hat seine Teilnahme bereits bestätigt. Wer wagt sich noch auf das Eis? Hier die Antwort.

"Dancing on Ice" beginnt demnächst mit Staffel 2. Der genaue Start-Termin von "Dancing on Ice" 2019 ist noch nicht bekannt, auch die Kandidaten wurden noch nicht veröffentlicht. Nach Angaben der Bild-Zeitung werden aber fünf Promis als mögliche Kandidaten gehandelt. Joey Heindle bestätigte seine Teilnahme bereits, die restlichen Promis noch nicht. Hier der Überblick:

"Dancing on Ice" 2019: Diese Kandidaten könnten dabei sein

Jenny Elvers könnte bei "Dancing on Ice" 2019 mitmachen. Bild: Ursula Düren, dpa

Jenny Elvers (47)

Jenny Elvers ist Schauspielerin, Moderatorin und Autorin. 1995 hatte sie einen Kurzauftritt in dem Film "Männerpension" und war seither immer wieder im Deutschen Fernsehen zu sehen. Mit Schauspieler und Ex-Big-Brother-Star Alex Jolig hat sie einen gemeinsamen Sohn.

Jens Hilbert (41)

Der 41-Jährige ist Unternehmer und Buchautor. Sein Buch "Den Mutigen gehört die Welt" erschien im Jahr 2014 und ist ein Ratgeber für außergewöhnliche Karrieren. Jens Hilbert war immer wieder im Deutschen Fernsehen zu sehen, zum Beispiel bei "Promi Shopping Queen" und "Catwalk 30+". 2017 hat er "Promi Big Brother" gewonnen.

Joey Heindle hat 2012 bei DSDS Platz fünf belegt. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa

Joey Heindle (26)

Joey Heindle wurde am 14. Mai 1993 in München geboren. Er brachte sich selbst das Gitarrespielen bei und schrieb seine eigenen Lieder. Im Jahr 2012 nahm Heindle an DSDS teil und belegte Platz fünf. Darauf folgten etliche Teilnahmen im Deutschen Reality-TV

Nadine Klein (33)

Sie war die "Bachelorette" 2018 und ist dadurch im Deutschen Fernsehen bekanntgeworden. Ihre Beziehung mit Alex Hindersmann, dem Gewinner von "Bachelorette" 2018, hielt jedoch nicht lange an. Die 33-Jährige hat 475.000 Abonnenten auf Instagram.

Peer Kusmagk wird ebenfalls als möglicher "Dancing on Ice"-Teilnehmer gehandelt. Bild: imago stock&people

Peer Kusmagk (44)

Peer Kusmagk startete seine Karriere als Moderator bei Sport 1. Außerdem spielte er von 2001 bis 2003 bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" mit. Er ist mit Janni Hönscheid verheiratet, die er bei "Adam sucht Eva" kennengelernt hatte. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen