"Dancing on Ice" Staffel 2: Live im TV und Stream

Im Herbst soll die zweite Staffel von "Dancing on Ice" auf SAT.1 starten. Die Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream finden Sie hier im Überblick.

In der zweiten Staffel "Dancing on Ice" zeigen schon diesen Herbst weitere Musik-, TV-, Sport- und Film-Stars ihr Können auf dem Eis. Namhafte Eiskunstlauf-Profis begleiten sie vom ersten, schwierigen Schlittschuh-Schritt bis zur beeindruckenden Eistanz-Kür – jede Woche in einer großen Live- Show. Schon im Jahr 2006 hatte ProSieben das Format mit einem anderen Namen gezeigt und Anfang des Jahres frischte SAT.1 "Dancing on Ice" nach einer längeren Pause wieder auf.

Wir geben Ihnen eine Übersicht, wie Sie "Dancing on Ice" im TV und Live-Stream sehen können.

Wann startet "Dancing on Ice" 2019 im TV?

"Dancing on Ice" startet im Oktober 2019 mit sieben neuen Folgen in die zweite Staffel. Der genaue Start-Termin von "Dancing on Ice" 2019 ist von SAT.1 allerdings noch nicht bekannt gegeben worden. Staffel 1 startete am 6.1.2019. Die Folgen wurden immer am Sonntag ausgestrahlt.

Bei der Eistanzshow müssen Promis gegeneinander antreten. Dabei werden sie von Profis unterstützt. Eine Jury bewertet die Leistungen und vergibt die Punkte. Sarah Lombardi konnte die vergangene Staffel für sich entscheiden. Über die Promi-Kandidaten der neuen Staffel wird fleißig spekuliert, bisher hat nur Joey Heindle seine Teilnahme bestätigt. Wahrscheinlich kehrt die ehemalige Eiskunst-Ikone Katharina Witt wieder als Jurorin zurück.

"Dancing on Ice" Staffel 2: Im Stream und als Wiederholung

"Dancing on Ice" wird nicht nur im Free-TV auf Sat.1 ausgestrahlt. Die Folgen lassen sich auch über den Live-Stream des Senders sehen. Dieser läuft mittlerweile hier auf dieser Seite über den Service Joyn. Nach Angaben des Senders ist dieser kostenlos. Es ist auch keine Registrierung nötig.

