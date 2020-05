vor 16 Min.

"Dark", Staffel 3: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer

Bald wird Staffel 3 von "Dark" bei Netflix zu sehen sein. Sie wollen alle Infos zu der Serie? Alles rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer bekommen Sie hier.

Von Monique Neubauer

Die erfolgreiche Netflix-Serie "Dark" wird mit Staffel 3 fortgeführt, die gleichzeitig die letzte ist. Hier lesen Sie, wann der Start-Termin ist und um was die Handlung der Serie geht. Außerdem geben wir Ihnen einen Überblick über die Folgen, die Schauspieler und den Trailer der dritten Staffel.

Start-Termin von "Dark", Staffel 3

Netflix veröffentlicht die dritte Staffel von "Dark" am 27. Juni 2020.

"Dark": Die Handlung der Serie

"Dark" ist eine Familiensaga mit übernatürlichen Elementen. Die Serie spielt in der Gegenwart in der deutschen Kleinstadt Winden. In der ersten Staffel verschwinden zwei Kinder, womit das Doppelleben und die brüchige Beziehung zwischen vier Familien aufgedeckt wird. Die Handlung beinhaltet übernatürliche Ereignisse, die bis in das Jahr 1986 zurückgehen.

In Staffel 2 war Jonas in der Zukunft gefangen und versuchte verzweifelt, wieder ins Jahr 2020 zurückzukehren. Seine Freunde untersuchten, wie Bartosz in die mysteriösen Ereignisse in ihrer kleinen Heimatstadt verwickelt ist. In der dritten Staffel "Dark" wird es angeblich eine neue Zeitebene geben. Auch das Jahr 1921 wird eine größere Rolle spielen als zuvor. Wie bisher werden die Familien Kahnwald, Nielsen, Tiedemann und Doppler im Zentrum von "Dark" stehen.

Die einzelnen Folgen von "Dark", Staffel 3

Die neue Staffel wird insgesamt acht einstündige Episoden umfassen. Die einzelnen Titel der Folgen sind noch nicht bekannt. Wir reichen diese nach, sobald sie veröffentlicht wurden.

Die Besetzung im Cast: Schauspieler von "Dark"

Hier sehen Sie die wichtigsten Hauptrollen der dritten Staffel "Dark" im Überblick:

Rolle Schauspieler Jonas Kahnwald Louis Hofmann Martha Nielsen Lisa Vicari Magnus Nielsen Moritz Jahn Bartosz Tiedemann Paul Lux Charlotte Doppler Karoline Eichhorn Kämpferin Lea van Acken noch nicht bekannt Barbara Nüsse noch nicht bekannt Nina Kronjäger noch nicht bekannt Axel Werner noch nicht bekannt Sammy Scheuritzel noch nicht bekannt Hans Diehl noch nicht bekannt Jakob Diehl

"Dark", Staffel 3: Der Trailer

Hier können Sie sich den Trailer zur finalen Staffel von "Dark" ansehen:

