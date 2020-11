vor 49 Min.

Das Supertalent 2020 live: Übertragung im TV und Stream heute am 21.11.20

"Das Supertalent" 2020 läuft wieder live im TV und Stream. Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung auf einen Blick.

Auch 2020 ist eine neue Staffel von "Das Supertalent" zu sehen. Die 13. Staffel im vergangenen Jahr konnte Christian Stoinev aus Las Vegas für sich entscheiden. Mit seinem kleinen Hund Percy siegte er im Finale und sicherte sich damit das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Seit dem 17. Oktober haben nun wieder etliche Kandidaten die Chance auf den Gewinn.

Heute kommt Folge 5 von "Das Supertalent" 2020. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr zu der Übertragung von "Das Supertalent" 2020 live im TV und Stream.

"Das Supertalent" 2020: Übertragung live im TV und Stream

Die Castings für Staffel 14 liefen vom 28. August bis zum 8. September 2020 im Metropoltheater in Bremen. Ausgestrahlt wird "Das Supertalent" seit dem 17. Oktober 2020. Interessierte Kandidaten konnten sich per Video bewerben. "Bei 'Das Supertalent' ist jeder willkommen. Je ausgefallener, desto besser", hieß es in der Pressemitteilung von RTL.

Üblicherweise zeigt RTL die neuen Folgen jeden Samstagabend um 20.15 Uhr live im TV. Zusätzlich ist "Das Supertalent" 2020 auch online im Live-Stream bei TV NOW und in der TV NOW-App abrufbar. TV NOW Premium kostet 4,99 Euro im Monat.

TV und Stream: Wann wird "Das Supertalent" 2020 übertragen?

Die 13. Staffel startete am 14. September 2019 bei RTL. Das große Finale der Talentshow fand am 21. Dezember 2019 statt. Staffel 14 in diesem Jahr startete etwa vier Wochen später, am 17. Oktober 2020. Trotzdem soll das Finale noch in diesem Jahr stattfinden: und zwar am 19. Dezember, kurz vor Weihnachten.

