Jury bei "Das Supertalent" 2021: Welche Juroren sind dabei?

"Das Supertalent" 2021 braucht eine neue Jury. Wer sind die neuen Juroren in Staffel 15? Das erste Jury-Mitglied steht fest: Lukas Podolski ist dabei.

Nachdem Pop-Titan Dieter Bohlen sowohl bei DSDS als auch bei "Das Supertalent" als Mitglied der Jury ausgeschieden ist, braucht RTL nun neue Promis, um die Jury-Stühle zu besetzen. In Ex-Nationalspieler Lukas Podolski hat der Sender nun das erste Mitglied für die neue Jury der Talentshow gefunden.

In diesem Artikel haben wir alle Infos zu den neuen Juroren von "Das Supertalent" für Sie. Sobald die weiteren Jury-Mitglieder feststehen, informieren wir Sie hier darüber.

"Das Supertalent" Jury 2021: Die Juroren vorgestellt

Bei "Das Supertalent" stehen nicht nur die Talente der Menschen im Vordergrund sondern auch ihre oft emotionalen Geschichten und ihre Vergangenheit. Den roten Faden in jeder Show lieferte neben der Jury auch Moderator Daniel Hartwich, der in der neuen Staffel jedoch auch nicht mehr dabei sein wird. RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm hatte eine "Veränderung und Weiterentwicklung" mehrerer TV-Formate angekündigt, was scheinbar vor allem mit einer personellen Neugestaltung einhergeht.

Bisher steht nur Lukas Podolski als neues Mitglied der Jury von "Das Supertalent" fest. Wir stellen Ihnen den Ex-Nationalspieler näher vor.

Lukas Podolski

Im Fußball hat Lukas Podolski so ziemlich alles erreicht, was man erreichen kann: Weltmeister mit der Nationalmannschaft, deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Supercup-Gewinner und türkischer Pokalsieger - all diese Titel zählen zu den Errungenschaften einer erfolgreichen Profi-Karriere.

Nun beginnt der ehemalige Nationalspieler ein neues Kapitel und wird als Jury-Mitglied bei "Das Supertalent" über das Schicksal der auftretenden Talente entscheiden. Sein Vertrag mit dem türkischen Fußballverein Antalyaspor ist vor kurzem ausgelaufen. Ob sein Mitwirken an "Das Supertalent" auch das endgültige Aus für seine Fußballkarriere bedeutet, ist bisher nicht bekannt. Anfang des Jahres war für ihn ein baldiges Karriereende noch nicht in Frage gekommen.

Auf seine Rolle in der Jury freut er sich schon, wie er über Instagram mitteilte. RTL-Geschäftsführer Henning Tewes hat bereits angekündigt, dass Podolski auch an anderen Projekten des Senders beteiligt sein wird. (AZ)

