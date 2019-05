12:41 Uhr

Das ändert sich ab Juni 2019 in Deutschland

Neue Gesetze und Änderungen ab 1. Juni 2019 in Deutschland: Zum Monatsbeginn ändert sich wieder Einiges bei uns. Hier der Überblick von Amazon bis E-Roller.

Was ändert sich am 1. Juni 2019 in Deutschland? Gleich mehrere neue Gesetze, Verordnungen und Änderungen treten im neuen Monat in Kraft und wirken sich direkt auf das Leben vieler Menschen aus. So wird es auf Deutschlands Straßen voraussichtlich etwas enger werden. Amazon-Verkäufer müssen sich auf veränderte Gebühren einstellen, und Eurowings-Kunden auf neue Regeln bei Gepäck und Snacks.

Hier die Übersicht über die wichtigsten Änderungen im Juni 2019 in Deutschland:

Neue Gesetze: E-Scooter dürfen ab Mitte Juni auf Deutschlands Straßen fahren

Elektro-Tretroller, so genannte E-Scooter, können voraussichtlich ab 15. Juni in Deutschland zugelassen werden. Die Bundesregierung beschloss vor einigen Tagen die entsprechende Verordnung. Die wichtigsten Vorgaben dazu:

Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein und Radwege nutzen,

Gehwege bleiben für E-Scooter tabu,

Eine Helmpflicht gibt es nicht,

Tretroller-Fahrer brauchen keinen speziellen Führerschein,

Die Elektro-Roller müssen versichert werden.

Der ADAC rät Interessenten allerdings noch, mit dem Kauf von Elektro-Tretrollern vorerst zu warten, bis Händler offiziell zugelassene Modelle anbieten.

Änderungen ab Juni 2019 bei Eurowings: Die Airline führt bei Snacks und Boarding neue Regeln ein. Bild: Marcel Kusch (dpa)

Eurowings ändert ab Juni Regeln für Gepäck, Boarding und Snacks

Gleich mehrere wichtige Änderungen gibt es ab Juni bei der Fluggesellschaft Eurowings. Zum einen streicht die Lufthansa-Tochter für Buchungen vom 4. Juni 2019 an die kostenlosen Snacks und Getränke für Passagiere mit einem Smart-Tarif-Ticket. Dies gilt auf Kurz- und Mittelstreckenflügen in der Economy Class. Zum anderen werden die Regeln für das Handgepäck verschärft: Wer im sogenannten Basic-Tarif fliegt, muss damit rechnen, dass sein Handgepäck bei stark gebuchten Flügen nicht mehr in der Kabine befördert wird, sondern am Check-in abgegeben werden muss.

Außerdem gebe es beim Boarding künftig zwei Gruppen, so Eurowings. Zum einen für Passagiere, die Priority Boarding haben, und zum anderen eben für Basic-Passagiere. Diese Regelung tritt in München etwa ab 1. Juni in Kraft, in anderen Flughäfen nach und nach.

Security-Mitarbeiter, die an sensiblen Orten wie Asylbewerberheimen, Flughäfen, oder Großveranstaltungen tätig sind, werden ab 1. Juni 2019 in einem zentralen Bewacherregister erfasst. Bild: Matthias Becker (Symbolfoto)

Sicherheitspersonal wird ab Juni in einem Bewacherregister verzeichnet

Security-Mitarbeiter, die an sensiblen Orten wie Asylbewerberheimen, Flughäfen, oder Großveranstaltungen tätig sind, werden ab 1. Juni 2019 in einem zentralen Bewacherregister erfasst. Über dieses Register, das beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) geführt wird, erfolgt auch die ab 1. Juni 2019 verpflichtende Überprüfung von Wachleuten beim Verfassungsschutz. Damit soll sichergestellt werden, dass

Auch in Berlin gelten bald Diesel-Fahrverbote

Auch in Berlin müssen Fahrer älterer Diesel bald mit Fahrverboten leben. Auf 15 Straßenabschnitten dürfen im Juni letztmalig Diesel mit der Abgasnorm Euro 5 und älter unterwegs sein, dann ist Schluss.

Amazon führt ab Juni Mindestgebühr bei Verkäufen ein

Das Online-Versandhaus Amazon führt ab 4. Juni 2019 eine Mindestgebühr für den Verkauf ein. Händler müssen künftig für jeden Artikel, den sie über die Amazon-Plattform verkaufen, mindestens eine Gebühr von 30 Cent an den Konzern zahlen - unabhängig vom Wert des Artikels. Die neue Gebühr gilt für alle Kategorien außer Lebensmittel und Medien wie Bücher oder DVDs. In bestimmten anderen Bereichen werden die Verkaufsgebühren bei Amazon zugleich gesenkt.

