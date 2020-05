vor 21 Min.

"Das große Backen - Die Profis": Wer ist raus? Teams, Sendetermine, Übertragung am 24.5.

"Das große Backen - Die Profis": Nach den Promis dürfen jetzt die Profis an den Ofen. Welche Teams es gibt, wann die Sendetermine sind und wo die Übertragung der Back-Show stattfindet, lesen Sie in unserer Übersicht.

Sechs Profi-Teams treten bei der zweiten Staffel von "Das große Backen - Die Profis" auf Sat.1 an. Wie die Teams aussehen, wann die Sendetermine sind und wo die Übertragung der Back-Show stattfindet, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Das sind die Teams und Kandidaten bei "Das große Backen - Die Profis" - Wer ist raus?

Sechs Duos bestehend aus Konditoren kämpfen bei "Das große Backen - Die Profis" um den Titel. Das sind sie:

Team Rot: Oliver Rahm (26), Konditormeister im "Café-Konditorei Geiler" und Roman Schäfer (27), Konditormeister und Chef Patissier in der "Speisemeisterei" in Stuttgart ( Restaurant mit Michelin Stern)

(26), Konditormeister im "Café-Konditorei Geiler" und Roman Schäfer (27), Konditormeister und Chef Patissier in der "Speisemeisterei" in ( mit Stern) Team Grün: Michael Leiter (37) und Johannes Warmuth (32), beide Konditormeister und Ausbilder in der Berufsschule für Lebensmittel , Touristik und Zahntechnik in Wien und letzterer von "Vienna Pastry Arts" in Wien

(37) und (32), beide Konditormeister und Ausbilder in der Berufsschule für , Touristik und Zahntechnik in und letzterer von "Vienna Pastry Arts" in Team Lila: Inga Hautopp (38), Backstubenleiterin/Konditormeisterin im "Café Classique" in Münster und Michael Schardien (27), Konditormeister und Koch im " Restaurant & Café Chagall" in Ahlen

Inga Hautopp (38), Backstubenleiterin/Konditormeisterin im "Café Classique" in und Schardien (27), Konditormeister und Koch im " & Café Chagall" in Team Schwarz: Team "Resi" Regina Lanz (27), Konditormeisterin im "Kate - Café am Theater" in Neuburg an der Donau und Sybille Langner (29), Konditormeisterin in der "Hotel Konditorei Wessinger" in Neu-Isenburg

Team "Resi" (27), Konditormeisterin im "Kate - Café am Theater" in und (29), Konditormeisterin in der "Hotel Konditorei Wessinger" in Team Gelb: Fabian Böckeler (24), Konditormeister in den " Böckeler Confiserie- und Kaffeehausbetrieben" in Karlsruhe und Joachim Habiger (56), Koch und Konditor in der Fachschule "SüssDeko" in Fellbach

Team Blau: Emily Gordon (23), Konditormeistern in " Emily ‘s Chocolaterie und Kucherei" im Kreis Unna und Leonie Dold (24), Konditormeisterin im "Hotel-Café Adler" in Triberg

"Das große Backen - Die Profis": Die Sendetermine

Insgesamt wird es vier Folgen von "Das große Backen - Die Profis" geben. Die Show wird immer sonntags um 17.45 Uhr auf Sat.1 zu sehen sein.

Folge Datum Uhrzeit 1 17.05.20 17.45 Uhr 2 24.05.20 17.45 Uhr 3 31.05.20 17.45 Uhr 4 7.06.20 17.45 Uhr

"Das große Backen - Die Profis": Übertragung live im TV und Stream sehen

In jeder Folge fordert die Jury die Teams in zwei sehr unterschiedlichen Challenges heraus: Miniaturen, Schokoladen- und Zuckerschaustücken, Klassiker ohne Rezept oder einer Live-Performance sind in der zweiten Staffel von "Das große Backen - Die Profis" gefordert.

Zu sehen sind alle Folgen auf Sat.1 und auf der Homepage zum Nachschauen. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen