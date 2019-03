10:36 Uhr

"Das große Promibacken" 2019: Wer schafft es in Folge 4 ins Halbfinale?

"Das große Promibacken" 2019 geht in die nächste Runde: In Folge 4 kämpfen die Kandidaten um den Einzug ins Halbfinale.

"Das große Promibacken" 2019 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Heute kämpfen die verbleibenden Kandidaten Evi Sachenbacher-Stehle, Jasmin Wagner, Ingolf Lück, Gil Ofarim und Sami Slimani um den Einzug ins Halbfinale. Dabei müssen sie sich einer Prüfung stellen, die keine Fehler erlaubt.

"Das große Promibacken" 2019: Nackte Tatsachen in Folge 4

In der heutigen Folge müssen sich die Kandidaten einer besonders schweren Prüfung stellen. Bei der sogenannten "Chocolate Naked Cake"-Challenge bleibt kein Fehler verborgen. Es handelt sich dabei um eine mehrstöckige Torte, die ohne Glasur, Fondant oder Gancache hergestellt wird. Dadurch werden auch die inneren Schichten der Torte von außen sichtbar, was bedeutet, dass kein noch so kleiner Fehler vertuscht werden kann.

Ingolf Lück stößt dabei mit seiner nackten "Rum und Ehre"-Torte an seine Grenzen: "Mir läuft gerade die Zeit davon. Ich musste Risiko gehen. Man sieht irgendwo Land, und dann bist du doch wieder auf dem großen Ozean." Auch Promibäcker-Konkurrent Sami Slimani klagt: "Zwei Stunden waren einfach zu wenig Zeit für zwei Hände."

Technische Prüfung bei "Das große Promibacken" 2019 mit Klassiker

Als technische Prüfung erwartet die Promis diesmal ein Klassiker: Die Hobby-Bäcker sollen Rosinenschnecken aus Hefeteig herstellen. Sehr zur Freude von Ingolf Lück, dessen erste Prüfung nicht ganz reibungslos verlief: "Liebe junge Kollegen, das sind einfach magische Hände, unter denen die Rosinenschnecken reagieren. Wie auch immer dieser Wettbewerb ausgehen wird, ich werde als Rosinenschneckenmann in die Geschichte dieser Sendung eingehen!"

So leicht geht der Hefeteig, der besonderes Fingerspitzengefühl verlangt, jedoch nicht jedem von der Hand. Auch hier kommt der ein oder andere Promi-Bäcker ins Straucheln.

Wer die hohen Anforderungen erfüllen und die Jury überzeugen kann, sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf SAT.1 (AZ)

