"Das große Promibacken" 2020: Die Jury der Sendung vorgestellt

"Das große Promibacken" geht heute am 19. Februar mit neuen Rezepten und Herausforderungen in Folge 2. Wir stellen die Juroren der Jury hier vor.

" Das große Promibacken" ist heute am 19. Februar mit Folge 2 auf Sat.1 zu sehen, an der Jury ändert sich nichts: Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs werden den Promis auch in Staffel 4 der Sat.1-Backshow wieder eine Stütze sein, sie aber auch hart beurteilen.

Die beiden Juroren verkosten die Ergebnisse teilweise blind. Wir stellen sie Ihnen vor.

"Das große Promibacken" 2020, Jury: Das ist Bettina Schliephake-Burchardt

Bettina Schliephake-Burchardt ist eine bekannte Torten-Dekorateurin und selbstständige Konditormeisterin. Mit ihren Motivtorten gewann sie bereits etliche Preise innerhalb und außerhalb Deutschlands und konnte sich so weltweit mit ihren Back-Kreationen einen Namen machen. Ihre Firma Betty's Sugar Dreams gründete sie 1993. Mittlerweile bietet die Hamburgerin auch Kurse für Privatleute an. Sie steht den promineten Hobbyköchen hilfsbereit zur Seite, auch wenn sie von ihnen höchste Präzision fordert.

"Zu Hause backen, schön und gut. Aber in der Öffentlichkeit vor den Fans, immer unter Zeitdruck und den kritischen Augen einer angeblich fürchterlich pingeligen Jury – da gehört schon was dazu", lobte sie den Mut der Teilnehmer in einem Interview mit Sat.1.

Auch Christian Hümbs gehört zur Jury von "Das große Promibacken"

Christian Hümbs wurde mehrfach mit dem Titel "Pâtissier des Jahres" ausgezeichnet. Seit November 2019 ist der 38-Jährige Chef-Pâtissier im Züricher Hotel The Dolder Grand. Zuvor war er im Drei-Sterne-Restaurant Atelier im Hotel Bayerischer Hof in München und im Zwei-Sterne-Restaurant Haerlin in Hamburg tätig. Seine Dessert-Kreationen mit Gemüse sind mittlerweile ein Markenzeichen des Konditors. Auch bei den Teilnehmern von "Das große Promibacken" achtet er auf Details: "Ich freue mich auf kräftige Aromen, feine Nuancen und spannende Geschmackskombinationen", sagte Christian Hümbs vor Staffel 4.

"Das große Promibacken" 2020: Jury und Moderatorin bleiben gleich

"Auf die Plätzchen, fertig, backt!" ist das bekannte Startsignal für "Das große Promibacken". Auch 2020 wird Moderatorin Enie van de Meiklokjes den Teilnehmern so den Start der Wettkämpfe signalisieren. Sie ist bereits seit Staffel 1 Teil der Show.

"Das große Promibacken" 2020: Enie van de Meiklokjes Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Sie steht den Promi-Teilnehmern neben den Juroren für Tipps und Tricks zur Seite und freut sich auf die neue Staffel: "Wir haben wieder einen lustigen Haufen toller, backwütiger Promibäcker gefunden und ich freue mich immer wieder, wenn die Kollegen sich der Aufgabe stellen und mit uns in eine völlig andere Welt eintauchen", so die 45-Jährige.

