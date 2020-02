18:29 Uhr

"Das große Promibacken" 2020: Sendetermine und Sendezeit

"Das große Promibacken" 2020: Demnächst startet Staffel 4 auf Sat.1. Hier erfahren Sie die Sendetermine und die Sendezeit.

Deutschlands größte Promi-Tortenshow „Das große Promibacken“ meldet sich zurück: Demnächst kneten, rühren, dekorieren und verzieren acht Prominente vor laufenden Kameras 98 spektakuläre Torten in der Sat.1-Backstube. Wir informieren Sie hier über die Sendetermine und die Sendezeit.

"Das große Promibacken" 2020: Sendetermine und Sendezeit auf Sat.1

Die Staffel 4 der Backshow "Das große Promibacken" startet am Mittwoch, 12. Februar 2020 um 20.15 Uhr . Sat.1 hat die übrigen Sendetermine noch nicht veröffentlicht - es ist aber davon auszugehen, dass auch die weiteren Folgen jeweils mittwochs um die gleiche Zeit laufen.

Worum geht es bei "Das große Promibacken" 2020?

Jede Sendung besteht aus drei Backherausforderungen. In der ersten Folge stellen die Promis ihr Lieblingsrezept vor. In der Technischen Prüfung fordert Juror und Star-Pâtissier Christian Hümbs den französischen Klassiker „Tarte Tatin“. Das Show-Highlight ist die gebackene „Visitenkarte“ der prominenten Hobbybäcker in Form einer Motivtorte. Am Ende der Show muss bereits der Erste „Das große Promibacken“ verlassen.

Welcher Promi kann die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bei „Das große Promibacken“ überzeugen? Wer gewinnt am Ende den Goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro für einen guten Zweck? Wer wird Nachfolger oder Nachfolgerin von Evi Sachenbacher-Stehle, die 2019 die Herausforderung am besten gebacken bekam?

Moderiert wird die vierte Staffel von „Das große Promibacken“ von Enie van de Meiklokjes.

„Das große Promibacken“ digital: Auf Das-grosse-promibacken.de gibt es schon vor der Ausstrahlung exklusive Interviews. Die Highlights und Rezepte aus der Sendung können die User außerdem auf dem „Das große Backen"-Instagram-Channel @dasgrossebacken sowie der „Das große Backen"-Facebookseite finden. (AZ)

