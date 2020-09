14:17 Uhr

Der Kommissar und das Meer - Lichterfest: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Der ZDF-Krimi "Der Kommissar und das Meer - Lichterfest" ist bald im Fernsehen zu sehen. Alle Infos rund um den TV-Termin, die Handlung und die Schauspieler bekommen Sie hier.

Von Monique Neubauer

Beim traditionellen schwedischen Luciafest am dunkelsten Tag des Jahres kurz vor Weihnachten kommt es zur Katastrophe, als ein Umhang eines Mädchens Feuer fängt. Alle Informationen zum TV-Termin von "Der Kommissar und das Meer - Lichterfest" sowie zur Handlung und den Schauspielern finden Sie hier.

"Der Kommissar und das Meer - Lichterfest": TV-Termin des Krimis

Der Film läuft am 7. Oktober um 20.15 Uhr im ZDF.

Die Handlung von "Der Kommissar und das Meer - Lichterfest"

Der Umhang der diesjährigen Lucia-Darstellerin Malin geht plötzlich in der Kirche in Flammen auf. Robert Anders, der mit seiner Familie an der Zeremonie teilnimmt, kann durch seine schnelle Reaktion das Leben des Mädchens retten. Schnell hat er den Verdacht, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um einen versuchten Mord handeln könnte.

Der Verdacht erhärtet sich, als Robert und Ewa herausfinden, dass der Umhang mit einem chemischen Brandbeschleuniger getränkt war. Das Team nimmt die Ermittlungen auf und konzentriert sich zunächst auf den als gewalttätig bekannten Ex-Freund des Opfers. Doch dann kommt heraus, dass eigentlich ein anderes Mädchen die Lucia spielen sollte. Die Ermittler stoßen außerdem auf ein vergangenes Ereignis, das in Zusammenhang mit dem versuchten Mord stehen könnte.

Darsteller und Schauspieler: Die Besetzung von "Der Kommissar und das Meer - Lichterfest"

Hier sehen Sie eine Übersicht der Schauspieler des ZDF-Films. Die Hauptrolle spielt Walter Sittler als Robert Anders.

Rolle Schauspieler Robert Anders Walter Sittler Thomas Wittberg Andy Gätjen Ewa Swensson Inger Nilsson Emma Winarve Frida Hallgren Sara Magnusson Siw Erixon Mats Jörgenson Johan Marenius Nordahl Jonas Nyborg Gustaf Hammarsten Henrik Akesson Christian Hillborg Carina Nyborg Ida Gyllensten Lars Bentrup Pierre Tafvelin

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen