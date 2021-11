Nervenaufreibende Mörderjagd: Alle Infos zu "Der Pass", Staffel 2

"Der Pass" ist nächstes Jahr mit Staffel 2 bei Sky zu sehen. Acht Folgen werden gezeigt. Hier finden Sie den Start-Termin, die Besetzung und einen Trailer.

"Der Pass" ist Ende Januar 2022 bei Sky im Pay-TV zu sehen. Laut Quirin Schmidt, Executive Producer von Sky, werden die Zuschauer in der Serie "in die Mystik und dunklen Traditionen der Alpen entführt", denn es gilt wieder einige Morde aufzuklären. Die Schauspieler Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek spielen die Hauptrollen im Cast. Hier in diesem Artikel finden Sie neben dem Start-Termin auch weitere Infos zu den Folgen und einen Trailer.

"Der Pass", Staffel 2: Das ist der Start-Termin

Sky hat den Start-Termin für "Der Pass" auf Freitag, 21. Januar 2022, angesetzt. Staffel 2 ist bei Sky Ticket und Sky Q abrufbar sowie auf Sky One zu sehen. Sky One zeigt jeweils Doppelfolgen im TV.

Staffel 2: Die Folgen von "Der Pass" im Überblick

Die erste Staffel von "Der Pass" hatte insgesamt acht Folgen. Auch Staffel 2 umfasst acht Folgen. Sie dauern jeweils 52 Minuten. Die Titel sind noch nicht bekannt.

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Der Pass"

Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek spielen die Hauptrollen in "Der Pass" und sind auch in Staffel 2 wieder zu sehen. Hier finden Sie eine Auswahl des Casts von Staffel 1 im Überblick:

Schauspieler Rolle Julia Jentsch Ellie Stocker Nicholas Ofczarek Gedeon Winter Franz Hartwig Gregor Ansbach Hanno Koffler Claas Wallinger Lukas Miko Sebastian Brunner Natasha Petrovic Milica Andov Lucas Gregorowicz Charles Turek Martin Feifel Christian Ressler Christopher Schärf Jörg Hässmann Julian Looman Adam Litkowski Matthias Hack Ben Heller Rony Herman Sven Rieger Sarah Rebellato Dalia Blani Theresa Martini Louisa Baumgartner Christian Baumann Thomas Braun Brigitte Hofstatter Tina Riffeser Matthias Ransberger Fred

Neben wiederkehrenden Schauspielern wie unter anderem Martin Feifel und Christopher Schärf gibt es in Staffel 2 auch einige Neuzugänge. Unter anderem nennt Sky:

Dominic Marcus Singer

Christoph Luser

Andreas Lust

Sibylle Canonica

Stefan Hunstein

Erol Nowak

Franziska von Harsdorf

"Der Pass", Staffel 2: Was ist zur Handlung bekannt?

"Die zweite Staffel wird an die Vision und Kraft der ersten anknüpfen, aber auch entschieden anders sein", so Quirin Schmidt. Auch in Staffel 2 soll wieder ein Mord aufgeklärt werden. Während Ellie Stocker noch unter dem Krampuskiller-Fall zu leiden hat, werden in der Grenzregion immer wieder die Leichen junger Frauen geborgen. Das Ermittlerteam versucht den Serientäter zu fassen und bekommt Verstärkung von der ehrgeizigen Ermittlerin Yela Antic (gespielt von Franziska von Harsdorf). Sie wird zunehmend zur Konkurrentin für Protagonistin Ellie. In Staffel 2 wird es laut Quirin Schmidt einen "neuen Täter-Typus" geben.

"Der Pass": Das ist der Trailer

Ein Kommentar unter dem Trailer von Staffel 2 lautet: "Absolut unterschätzt die Serie". Sehen Sie hier den Trailer zu Staffel 2.

Trivia, Regie und Produktion von "Der Pass"

"Der Pass" ist eine Produktion von W&B Television in Koproduktion mit epo-film. Hier finden Sie einige Eckdaten im Überblick:

Kameramann: Philip Peschlow

Regie und Drehbuch: Cyrill Boss und Philipp Stennert

Auszeichnungen:

Goldene Kamera ("Beste TV-Serie")

("Beste TV-Serie") Romy 2019 ("Besten Serie" und "Beste Produzenten")

Grimme-Preis 2020 ("Fiktion")

2020 ("Fiktion") Krimi-Festival Wiesbaden 2020 ("Krimiserie des Jahres")

2020 ("Krimiserie des Jahres") Deutscher Fernsehpreis 2020 ("Beste Dramaserie")

